Jasmín Bugarín encabeza preferencias rumbo a la gobernatura de Nayarit

Jasmín Bugarín encabeza las preferencias electorales rumbo a la gubernatura de Nayarit en 2027, de acuerdo con la más reciente encuesta de Consulta Mitofsky.

En un escenario hipotético de candidaturas, en el que es presentada como opción de Morena, PT y Partido Verde, obtiene el 46.7% de la intención de voto, con una ventaja de 31.9 puntos porcentuales sobre su competidor más cercano.

En este mismo ejercicio, Gustavo Ayón, por Movimiento Ciudadano, registra el 14.8%; Ivideliza Reyes, por el PAN, alcanza el 7.4%, y Manuel Cota, por el PRI, obtiene el 6.9%. En el escenario de alianzas partidistas, Morena, PT y Partido Verde también encabezan las preferencias con el 45.3%, frente al 15.4% de PRI-PAN y el 8.8% de Movimiento Ciudadano.

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El estudio se realizó mediante entrevistas en viviendas del 9 al 11 de octubre de 2026, entre 1,200 ciudadanos residentes en Nayarit con credencial para votar. Reporta un margen de error general de ±2.8 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%. Los resultados corresponden a las preferencias registradas durante el periodo de levantamiento.

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FGR