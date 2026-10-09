“No nos rajamos, somos un partido congruente”

El coordinador de los diputados federales del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval Flores, refrendó su respaldo al morenista Raúl Morón como coordinador estatal de afiliación del instituto político en Michoacán, después de que el guinda eligió a Carlos Torres Piña para encabezar sus trabajos rumbo a 2027. “El PT no se raja”, sostuvo, en un nuevo episodio de las diferencias entre los aliados.

El mensaje mantiene a Morón como posible carta petista, sin anunciar una candidatura, y ocurre después de que Alberto Anaya acusó a Morena de correrse al centro y a la centroderecha por presiones de Estados Unidos. El PT mantiene abiertas las negociaciones y la posibilidad de competir por separado.

Ayer, el también dirigente petista en Michoacán, Reginaldo Sandoval, publicó un mensaje en el que aseguró que su partido no dará marcha atrás en sus posiciones y destacó la necesidad de impulsar un perfil que, desde su perspectiva, represente los principios de la Cuarta Transformación.

“El PT no se raja, somos un partido congruente que se va a fondo. Por eso me da mucho gusto coincidir con nuestro coordinador estatal de afiliación en Michoacán, Raúl Morón, en que Michoacán pide al perfil más honesto y con la autoridad moral que defienda los principios y valores de la 4T”, escribió en sus redes sociales.

Aunque el mensaje fue interpretado como una señal de que el PT perfila a Morón como una alternativa para competir por la gubernatura, no se trata de un nombramiento nuevo. El senador con licencia recibió la responsabilidad de coordinador estatal de afiliación del partido desde el 30 de junio, en un acto encabezado por dirigentes nacionales y estatales del PT. El posicionamiento de ayer refrenda el respaldo político a su figura, pero no constituye por sí mismo el registro de una candidatura.

Dicho apoyo se produce después de que Morón quedó fuera de la definición interna de Morena, que se inclinó por el exfiscal estatal Carlos Torres Piña para encabezar los trabajos rumbo a la elección de 2027. En 2021 Morón ganó el proceso interno de Morena, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la cancelación de su candidatura por no presentar en el plazo legal su informe de gastos de precampaña. Tras esa decisión, Alfredo Ramírez Bedolla fue el candidato de Morena y posteriormente ganó la elección estatal.

El guinda definirá mañana política aliancista de 2027

| Por Claudia Arellano |

El Consejo Nacional de Morena se congregará mañana para discutir y, en su caso, aprobar la política de alianzas que el partido oficialista seguirá rumbo al proceso electoral de 2027, en una sesión que tendrá lugar en el World Trade Center de la Ciudad de México.

De acuerdo con la convocatoria firmada por el presidente del consejo, Alfonso Durazo Montaño, el registro de las consejeras y consejeros comenzará a las 10:00 horas, mientras que los trabajos formales están programados para iniciar al mediodía en el Salón Mexica.

Uno de los principales puntos de la agenda será la presentación, discusión y eventual aprobación del Acuerdo del Consejo Nacional por el que se establece la Política de Alianzas para el Proceso Electoral Concurrente 2026-2027, así como para los procesos electorales extraordinarios que pudieran celebrarse.

El Tip: El PT se deslindó de los nombramientos de Morena en Chihuahua, Nuevo León y Baja California Sur, donde fueron elegidos Cruz Pérez Cuéllar, Clara Luz Flores y Manuel Cota.

El documento establecerá los criterios bajo los cuales Morena podrá definir eventuales coaliciones y alianzas con otros partidos políticos para los comicios del próximo año.

La discusión adquiere relevancia luego de que el partido guinda concluyó la definición de sus Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en las 17 entidades que renovarán gubernatura en 2027, proceso que generó diferencias con el PT y PVEM en algunas entidades.

El Consejo Nacional también recibirá un informe sobre los avances del proceso de selección de las Coordinaciones Estatales, Distritales y Municipales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, estructuras que forman parte de la organización interna del partido guinda rumbo a los siguientes procesos electorales de 2027 y 2030.

Durante la sesión, las y los consejeros también abordarán un plan de acción, además de asuntos generales, antes de proceder a la clausura de los trabajos.

12 Estados de los 17 que se renovarán en el 27 los gobierna Morena

La convocatoria establece que la reunión será presencial y que, previo al inicio de los trabajos, se llevará a cabo la acreditación de las y los integrantes del Consejo Nacional y la declaración del quórum correspondiente.