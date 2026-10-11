Senado aplaza dictamen de ley contra el feminicidio para ampliar consultas con víctimas

La propuesta de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El Senado de la República amplió el plazo para dictaminar la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ante la necesidad de revisar los planteamientos de víctimas, especialistas y organizaciones civiles sobre el contenido de la propuesta.

Higinio Martínez Miranda, presidente de la Mesa Directiva, informó que la decisión responde a una solicitud de la Comisión para la Igualdad de Género, que busca extender las consultas antes de concluir el análisis legislativo.

Marcha de mujeres contra los feminicidios, en Oaxaca. ı Foto: Cuartoscuro

La prórroga también permitirá examinar otras tres iniciativas sobre la misma materia que llegaron al Congreso.

Aplazamiento respondió a diversas solicitudes

La petición ingresó el pasado 5 de octubre mediante un oficio de la senadora Martha Lucía Mícher Camarena, presidenta de dicha Comisión, quien planteó la necesidad de continuar los encuentros con personas que han sufrido esta violencia, expertos en justicia y representantes de la sociedad civil.

Además del proyecto del Ejecutivo federal, las comisiones recibieron propuestas de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Partido Acción Nacional (PAN), y de la senadora Laura Estrada Mauro, de Morena, así como otra iniciativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Marcha de mujeres contra los feminicidios, en Nezahualcóyotl, Estado de México. ı Foto: Cuartoscuro

“Cuando cuatro fuerzas distintas coinciden en que este país necesita una ley general contra el feminicidio, lo que falta no es voluntad: lo que falta es afinar. Y afinar, en esta materia, quiere decir escuchar a quien ha vivido esa violencia”, sostuvo Martínez Miranda.

Las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos Primera han organizado mesas de trabajo con víctimas, especialistas y colectivos, donde surgieron observaciones que requieren una revisión adicional antes de elaborar el dictamen.

“Eso no es un retraso, eso es seriedad; un servidor prefiere unas semanas más de escucha, que una ley que no les sirva a las madres que llevan años buscando justicia para sus hijas”, expresó el legislador.

El presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda. ı Foto: Cuartoscuro

Martínez Miranda defendió la ampliación del periodo de análisis y afirmó que “escuchar no es retrasar, es la única manera de que esta ley aguante”, ante los cuestionamientos que pudiera generar el tiempo adicional para resolver las propuestas.

El artículo 212, numeral 3, del Reglamento del Senado permite a la Mesa Directiva conceder prórrogas a las comisiones dictaminadoras mediante una petición escrita que justifique la necesidad de ampliar el plazo.

La disposición establece un periodo ordinario de 30 días hábiles, aunque autoriza una extensión mayor cuando la importancia o complejidad del asunto lo amerite.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am