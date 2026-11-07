Riña deja 6 personas lesionadas en el penal de Cieneguillas, Zacatecas

Una riña entre personas privadas de la libertad al interior del Centro Regional de Reinserción Social (Cerereso) de Cieneguillas, en Zacatecas, dejó seis personas lesionadas durante la mañana del viernes 6 de noviembre.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, el incidente se registró aproximadamente a las 09:00 horas en uno de los módulos del centro penitenciario, donde varias personas se vieron involucradas en un enfrentamiento.

Tras la riña, seis personas presentaron golpes que fueron considerados no graves. Sin embargo, una de ellas tuvo que ser trasladada a un hospital para recibir atención médica y una valoración más detallada.

La Secretaría de Seguridad Pública informa que, aproximadamente a las 09:00 horas de este viernes, se registró una riña entre personas privadas de la libertad al interior de un módulo del centro penitenciario. pic.twitter.com/FeKhjKyHKb — @ssp_zac (@voceria_spz) November 7, 2026

¿Qué pasó después de la riña en el penal de Cieneguillas?

La dependencia informó que el personal penitenciario logró controlar la situación oportunamente, por lo que no fue necesaria la intervención de otras instancias de seguridad.

Asimismo, señaló que las visitas al centro penitenciario se reanudaron después del incidente, mientras que las actividades administrativas y laborales continuaron desarrollándose con normalidad.

La Secretaría de Seguridad Pública no detalló cuál fue el motivo que originó el enfrentamiento ni si existen personas identificadas como responsables de la riña.

Finalmente, la dependencia aseguró que mantiene las condiciones de orden y gobernabilidad al interior del centro penitenciario, además de implementar las acciones necesarias para garantizar la seguridad tanto de las personas privadas de la libertad como del personal que trabaja en las instalaciones.

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MSL