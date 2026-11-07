Detienen a presunto asesino de líder ejidal de San Francisco Chimalpa, Naucalpan

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo Simón “N”, señalado como probable responsable del homicidio del presidente del Comisariado Ejidal de San Francisco Chimalpa, ocurrido en el municipio de Naucalpan.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el crimen habría sido resultado de un desacuerdo entre la víctima y el ahora detenido por un supuesto pago de un millón de pesos a cambio de la entrega de un terreno, operación que no se habría concretado.

La detención se realizó luego de que el Ministerio Público obtuviera una orden de aprehensión contra el sospechoso, quien fue ingresado al Centro Penitenciario de Tlalnepantla y quedó a disposición de una autoridad judicial.

Detienen a Simón “N” por presunto asesinato de líder ejidal en Naucalpan ı Foto: Especial

¿Cómo ocurrió el homicidio del líder ejidal en Naucalpan?

Los hechos ocurrieron el 19 de agosto de 2026, cuando el presidente del Comisariado Ejidal de San Francisco Chimalpa se encontraba a bordo de su vehículo, estacionado sobre la carretera Toluca-Naucalpan.

En ese momento, dos hombres que viajaban en una motocicleta llegaron hasta el lugar y presuntamente dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima. Después de la agresión, los sujetos escaparon.

A partir de las indagatorias, la Fiscalía mexiquense identificó a Simón “N” y a otro hombre como probables autores intelectuales del asesinato, quienes presuntamente habrían coordinado el ataque contra el representante ejidal.

Según la hipótesis de la autoridad ministerial, el desacuerdo relacionado con la entrega de un terreno y el supuesto pago de un millón de pesos habría sido el motivo detrás del homicidio.

¿Qué pasará con Simón “N” tras su detención?

Después de cumplimentar la orden de aprehensión, elementos de la FGJEM trasladaron al detenido al Centro Penitenciario de Tlalnepantla, donde quedó a disposición de un juez que determinará su situación jurídica.

La Fiscalía señaló que, en caso de que se acredite su responsabilidad en el homicidio, Simón “N” podría recibir una pena de hasta 70 años de prisión.

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MSL