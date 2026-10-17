Dan prisión preventiva a ‘Comandante Cromo’, presunto líder de ‘Los Cromos’, célula del CJNG

Un juez federal dictó prisión preventiva contra Iván “N”, alias “Comandante Cromo”, presunto líder de “Los Cromos”, célula vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con presencia en Oaxaca, detenido el miércoles por su presunta comisión del delito de homicidio calificado.

Así lo informó la Fiscalía General de la República (FGR) a través de un comunicado emitido este sábado, en donde informó que se celebró la audiencia inicial del detenido.

En la misma, se solicitó la vinculación a proceso de Iván “N”, sin embargo la defensa del presunto líder criminal solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.

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Por lo anterior, se determinó otorgarle prisión preventiva y se le presumirá inocente hasta que no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

“Iván ‘N’ quedará en prisión preventiva por su posible participación en los delitos de posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y contra la salud en modalidad de posesión con fines de comercio, luego de que la FGR formuló la respectiva imputación en su contra”, se lee en el comunicado de la Fiscalía.

Detenido “Comandante Cromo” por homicidio y violencia en Juchitán, Oaxaca

Iván “N”, alias “Comandante Cromo” fue detenido el miércoles en una acción federal ejecutada en Guadalajara, Jalisco, como informó ese día el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

A “Comandante Cromo” se le identifica como el presunto líder de “Los Cromos”, célula delictiva vinculada al CJNG, con operaciones en el municipio oaxaqueño de Juchitán y en la región del Istmo de Tehuantepec. Se le vincula con delitos de homicidios, cobro de piso, secuestro, extorsión y tráfico de drogas y armas.

Particularmente, a Iván “N” se le vincula con el delito de homicidio calificado en agravio de al menos tres víctimas. Además, a su organización se le vincula con el homicidio de una menor de cuatro años en Juchitán.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, mantenemos un trabajo permanente de inteligencia, investigación y coordinación para combatir a los grupos criminales que generan violencia en Oaxaca, particularmente en Juchitán de Zaragoza y la región del Istmo de Tehuantepec.… pic.twitter.com/W4h0ZsLrxt — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 14, 2026

Omar García Harfuch detalló que la detención de “Comandante Cromo” siguió a la investigación que permitió la detención de Miguel “N”, entonces presidente municipal de Juchitán, a quien se le vinculó con los delitos de extorsión y contra el Estado.

La detención de Iván “N” fue resultado de un operativo interinstitucional en el que participaron la SSPC junto con las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional.

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