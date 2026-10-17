Sismo magnitud 5.1 sacude Chiapas; epicentro fue cerca de Ciudad Hidalgo

Se registra sismo en Chiapas, magnitud 5.1, la mañana de este sábado.

Un sismo magnitud 5.1 sacudió Chiapas la mañana de este sábado, con epicentro cerca de Ciudad Hidalgo, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con el aviso del SSN, el movimiento telúrico se registró a las 07:59 horas, y su epicentro se localizó a 149 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

Originalmente, el SSN estimó la magnitud del movimiento telúrico en 5.4, pero posteriormente ajustó a 5.1.

SISMO Magnitud 5.1 Loc 149 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 17/10/26 07:59:33 Lat 13.65 Lon -93.04 Pf 10 km pic.twitter.com/xJXF16ocUx — Sismológico Nacional (@SSNMexico) October 17, 2026

Hasta el momento, ni el Gobierno de Chiapas ni ninguna dependencia como Protección Civil han emitido comunicados sobre el movimiento telúrico. Por lo anterior, no se tiene conocimiento de daños o afectaciones provocadas por el sismo .

Mañana “agitada” con varios sismos este sábado 17 de octubre

Por otro lado, el SSN ha reportado al menos otros dos sismos de magnitud igual o mayor a 4.0 registrados en territorio nacional hasta la mañana de este sábado. El epicentro de estos se ubicó cerca de Guerrero y, nuevamente, en Chiapas:

Sismo magnitud 4.3 , localizado a 6 km al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, a las 03:36 hrs

Sismo magnitud 4.1, localizado a 127 km al suroeste de Cd Hidalgo, Chiapas, a las 06:27 hrs

SISMO Magnitud 4.3 Loc 6 km al SUROESTE de ZIHUATANEJO, GRO 17/10/26 03:36:30 Lat 17.60 Lon -101.59 Pf 28 km pic.twitter.com/FncAA4NFJa — Sismológico Nacional (@SSNMexico) October 17, 2026

Sismos de menor magnitud son considerados “microsismos” y no son reportados por el SSN. Estos son habituales en zonas de alta actividad telúrica como la Ciudad de México.

Advierten por lluvias torrenciales en Chiapas

Por otro lado, autoridades estatales y federales advirtieron que este sábado hay posibilidad de lluvias torrenciales en Chiapas.

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) estas lluvias serán provocadas por la interacción de varios fenómenos meteorológicos:

“...el frente frío núm. 2 recorrerá el litoral del golfo de México, interaccionará con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, y con una vaguada en altura sobre la península de Yucatán”, explicó la Conagua.

Por lo anterior, advirtió que se prevén lluvias torrenciales en el norte de Chiapas, así como en el sur de Veracruz; el oeste, el centro y el sur de Tabasco y el norte y el este de Oaxaca.

Conagua llamó a la población de los estados señalados a tomar precauciones ante las lluvias pronosticadas este sábado, toda vez que existe la posibilidad de inundaciones, deslaves y afectaciones urbanas.

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