La disputa guinda por los municipios

Y vaya que el proceso morenista en los espacios más locales será determinante en la lucha entre facciones morenitas que, es sabido, no son pocas. Lo anterior viene a cuento porque se acaba de conocer que Ángel Carlos Torres, a quien identifican como parte del grupo político del senador Adán Augusto López, está siendo perfilado como uno de los aspirantes, si no es que el principal, a la coordinación municipal de la defensa de la transformación y la soberanía —como se conoce a quienes en el momento legal oportuno serán presentados como candidatos a puestos de elección— en Tuxtla Gutiérrez. Es sabido que Torres Culebro es el presidente municipal actual, por lo cual en su caso, de obtener la nominación, estaría buscando la reelección con lo que podrías seguir en el encargo hasta el 2030. Antes de ser alcalde, el funcionario fue secretario de Obras Públicas. Antes trabajó en áreas jurídicas y de recursos materiales en Petróleos Mexicanos. Ahí el dato.