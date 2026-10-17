Fin a restricciones 

Y fueron las secretarias de Relaciones Exteriores, a cargo de Roberto Velasco, y la de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que lleva Jesús Esteva, las que terminaron las gestiones ante Estados Unidos para que ese país levantara las restricciones que impuso a nuevos vuelos desde el AIFA y el AICM a la Unión Americana. La primera de esas dos dependencias confirmó la información y sostuvo que “la decisión refleja la voluntad de ambos gobiernos de avanzar hacia una nueva etapa de la relación bilateral en materia de aviación, basada en el diálogo, el respeto de la soberanía, la cooperación institucional, la aplicación de las mejores prácticas internacionales y el fortalecimiento permanente de la seguridad y eficiencia del transporte aéreo”. Lo cierto es que esta decisión de da luego de que el gobierno de México aceptara devolver slots-horarios de operación en el AICM a aerolíneas estadounidenses a las que se les habían retirado cuando Andrés Manuel López Obrador decidió trasladar los vuelos de carga al AIFA. Otra herencia que se corrige.