Cierre de líneas en el caso Manzo

Y fue la fiscalía estatal de Michoacán la que sostuvo ayer que ha concluido el 90 por ciento de la investigación del asesinato de quien fuera alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. El dato de avance, nos comentan, es importante porque daría cuenta de que estaría acercándose cada vez más a su conclusión. Dentro de lo informado es relevante el señalamiento de que se descarta que el crimen pudiera tener un móvil político. Es sabido que esta línea fue puesta sobre la mesa por Grecia Quiroz, viuda de Manzo y actual alcaldesa de Uruapan, y dio pie a que actores relevantes de la entidad formaran parte de la indagatoria. El caso Manzo, nos recuerdan, además de tener una vertiente de procuración y administración de justicia —en torno a la cual se reportan ya 33 personas detenidas— ha tenido una política, que ha puesto bajo los reflectores al Movimiento del Sombrero, el cual se volvió factor importante en la lucha por el poder en la entidad que renovará gobernador el año entrante. Pendientes.