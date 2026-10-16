Desmantelan narcolaboratorio en Durango; aseguran 1.3 toneladas de metanfetamina

Hallan narcolaboratorio con más de una tonelada de metanfetamina en Durango

El operativo en Carricitos dejó pérdidas estimadas por más de 163.5 millones de pesos a la delincuencia organizada; también fueron neutralizados miles de litros de precursores químicos.

Un laboratorio clandestino para la producción de drogas sintéticas fue desmantelado en Durango por fuerzas federales, que aseguraron mil 308 kilogramos de metanfetamina, además de precursores químicos y equipo utilizado para su elaboración.

La operación fue realizada por elementos de la Secretaría de Marina (Marina), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de las acciones para debilitar las estructuras criminales dedicadas a la producción de drogas sintéticas.

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En Durango, en una operación encabezada por @SEMAR_mx, en coordinación con @SSPCMexico y @FGRMexico, se localizó e inhabilitó un laboratorio clandestino utilizado para la producción de metanfetamina.



Durante la intervención se aseguraron aproximadamente 1.3 toneladas de… pic.twitter.com/78WTaPTSkf — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 16, 2026

De acuerdo con el reporte conjunto de las dependencias, el laboratorio fue localizado mediante trabajos de inteligencia en la comunidad de Carricitos, Durango.

Del total de metanfetamina asegurada, 750 kilogramos correspondían a producto terminado, mientras que otros 558 kilogramos se encontraban en proceso de secado.

En el inmueble también se encontraron 4 mil 500 litros de precursores químicos y aproximadamente 2 mil 902 kilogramos de diversas sustancias químicas sólidas, materiales empleados en la elaboración de drogas sintéticas.

El equipo localizado incluía un reactor con capacidad de 600 litros, una centrifugadora, 28 quemadores, seis tinas de 500 litros cada una, tanques de gas, bombas de agua y diversas herramientas utilizadas para la producción de estupefacientes.

Las instituciones informaron que los equipos y materiales fueron inhabilitados para impedir que volvieran a utilizarse en la fabricación de drogas.

Según la estimación oficial, el aseguramiento representa una afectación económica de aproximadamente 163 millones 560 mil 134 pesos para la delincuencia organizada.

Las dependencias señalaron que estos operativos forman parte de la estrategia para evitar que las sustancias ilícitas lleguen a las calles y debilitar la capacidad operativa de los grupos criminales.

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MSL