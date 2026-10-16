Entregan 3 reconocimientos al mérito ganadero durante el 90 aniversario de la CNOG

La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas celebró nueve décadas de representación pecuaria en la Universidad Autónoma de Coahuila.

La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) conmemoró su 90 aniversario durante los trabajos de la Convención Nacional Ganadera 2026 y entregó 3 reconocimientos al mérito ganadero.

En la ceremonia, encabezada por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y el presidente de la CNOG, Homero García de la Llata, se reconoció a las siguientes personas:

Adriana Villaseñor Gutiérrez, reconocida para recibir esta medalla a propuesta de la AMCC

Fernando Barrera González, reconocido por la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas

Enrique Sánchez Manteca, galardonado por la Unión Ganadera Regional del Norte de Veracruz

“¡Enhorabuena por este merecido reconocimiento a su trayectoria y contribución a la ganadería!“, indicó la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú.

Además, en la CNOG, catalogada como la organización ganadera de mayor antigüedad y dimensión en América Latina, se abordaron temas como la sanidad animal, el combate al gusano barrenador, la comercialización, la competitividad de nuestros productores y los desafíos para la reapertura de la frontera estadounidense a la exportación de ganado.

El encuentro fue celebrado en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila y reunió a cerca de 1,500 personas.

El 90 aniversario de la CNGO contó con la presencia de directivos del gremio, autoridades estatales y cuatro extitulares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura): Francisco Mayorga, Enrique Martínez y Martínez, Baltazar Hinojosa y Víctor Villalobos.

También asistió el gobernador de Chapas, Eduardo Ramírez Aguilar, así como el presidente de la Comisión de Ganadería del Senado de la República, Sabino Herrera Dagdug.

En su discurso, el presidente del consejo directivo de la CNOG, Homero García de la Llata, recordó que la organización nació con el propósito fundamental de que los productores pecuarios de México contaran con una representación unida y estructurada ante la autoridad, el mercado y el entorno internacional.

La CNOG celebra su 90 aniversario en la Convención Nacional Ganadera 2026. ı Foto: Especial.

El dirigente sostuvo que la agrupación trabaja con el objetivo de consolidar una ganadería competitiva, sostenible y responsable, orientada a generar oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones en el medio rural.

Por su parte, el gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó la tradición agropecuaria de la entidad, subrayando la importancia económica y la contribución de esta actividad a la identidad regional de Coahuila.

Actualmente, la CNOG agrupa a 700 mil agremiados distribuidos en 2 mil asociaciones ganaderas locales, 45 uniones ganaderas regionales y 25 uniones nacionales, así como asociaciones de criadores de ganado de registro.

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JVR