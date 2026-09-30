La Feria Yucatán Xmatkuil 2026 reúne cartelera musical y ganadería

Mérida albergará la Feria Xmatkuil 2026 bajo la gestión de Joaquín Díaz Mena, reuniendo a 800 ejemplares Brahman y una amplia oferta cultural.

La Feria Yucatán Xmatkuil celebrará su edición número 52 del 6 al 29 de noviembre en Mérida. El recinto ferial ofrecerá una amplia cartelera de espectáculos gratuitos, gastronomía regional, rodeos y actividades familiares, además de albergar encuentros del sector agropecuario.

Para este año, la muestra ganadera reunirá a 800 ejemplares de la raza Brahman roja y gris. En este marco, Mérida será la sede de la 29.ª Exposición Nacional Brahman y del Congreso Mundial Brahman, que se realizará del 10 al 15 de noviembre.

El evento pecuario atraerá a delegaciones de 35 países, entre ellos Brasil, Estados Unidos, Australia y Colombia, junto con criadores de 12 estados de la República Mexicana y 20 ganaderías yucatecas confirmadas.

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Durante el congreso, especialistas internacionales impartirán ponencias sobre genética, reproducción, salud animal, uso de tecnología de ADN y adaptación al cambio climático. La agenda ganadera concluirá con una subasta internacional.

El secretario de Desarrollo Rural estatal, Edgardo Medina Rodríguez, explicó que las actividades permitirán vincular a los productores locales con expertos globales e impulsarán la competitividad del campo en la región sureste.

Asimismo, las autoridades instalarán módulos de atención para que los productores ganaderos se inscriban a los programas estatales de mejoramiento genético y repoblamiento de hato durante los días del evento.

En la parte musical, el Centro de Espectáculos Montejo presentará a artistas como Carín León, Marco Antonio Solís, Christian Nodal y Ozuna, además de ofrecer conciertos sin costo de agrupaciones como Bronco, Reik y Ha*Ash.

El escenario del Palenque albergará espectáculos de comedia y variedad nocturna, mientras que el Teatro del Pueblo mantendrá la tradicional vaquería yucateca, maratones de baile tropical y funciones de lucha libre profesional.

Con el fin de agilizar los accesos al recinto, el comité organizador habilitó la venta de boletos por internet. Además, se mantendrán espacios familiares como la Villa Gastronómica y foros culturales interactivos.

Previo a la inauguración, el 17 de octubre se elegirá a la Embajadora Xmatkuil 2026 entre 15 finalistas de diversos municipios. Esta festividad se consolida desde hace cinco décadas como el escaparate cultural y comercial más relevante del sureste mexicano.

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JVR