Hallan 45 fármacos en el río Atoyac: diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno...

ASPECTO del lugar, que ha mantenido desde hace años una elevada polución

Un estudio científico de la Revista de Gestión Ambiental detectó 45 compuestos farmacéuticos activos (PhAC) en las aguas del río Atoyac, incluyendo su afluente principal y el embalse de Valsequillo.

Este cuerpo de agua es uno de los más contaminados en México, ya que durante su paso por los estados de Tlaxcala y Puebla atraviesa industrias, ciudades y plantas de tratamiento, acumulando metales pesados, detergentes y materia orgánica, sustancias a las que ahora se suman compuestos de tipo farmacéutico.

Los autores del análisis advierten que las descargas pueden tener origen en fuentes variadas, pero se centran en las aguas residuales urbanas y en las derivadas de hospitales.

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El artículo menciona que entre los fármacos hallados se encuentran antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios y medicamentos psiquiátricos, entre ellos diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, eritromicina y carbamazepina.

El Dato: LOS ESPECIALISTAS señalaron que los hallazgos pueden servir de base para futuros planes de monitoreo y fortalecer las estrategias de gestión de los recursos hídricos.

ZONA ROJA. Lo que hace que la calidad del agua sea un asunto de importancia tanto ambiental como socioeconómica es que la cuenca del río Atoyac alberga extensas actividades agrícolas, incluyendo el riego de cultivos de alto valor.

“El embalse de Valsequillo, ubicado dentro de la cuenca, está reconocido como un humedal Ramsar y, por lo tanto, reviste una importancia ecológica particular dentro de la cuenca hidrográfica”, menciona el estudio.

Aunado a ello, se establece que la cuenca del Atoyac ha sido designada oficialmente como Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental por las autoridades mexicanas, debido a la presencia de múltiples contaminantes y las consecuentes preocupaciones ambientales y de salud.

Estos múltiples servicios ecosistémicos y designaciones regulatorias, junto con la importancia ecológica de la cuenca, refuerzan la necesidad de una evaluación probabilística integral de los riesgos ecológicos que plantean los fármacos.

87 Por ciento de pun-tos del sitio reprueba las normas de calidad

MAYOR PRESENCIA. El estudio menciona que 20 de los 45 compuestos farmacológicos localizados se detectaron al menos una vez en el agua superficial de la cuenca. La frecuencia de detección de dichas sustancias varió ampliamente, desde el 3 por ciento (en un sitio) hasta el 97 por ciento en 28 sitios.

“El presente estudio proporciona la primera investigación integral sobre la ocurrencia, la distribución espacial y el riesgo ecológico probabilístico de 45 fármacos y un metabolito (acetil-sulfametoxazol) en toda la cuenca del río Atoyac.

Esta investigación representa no sólo la evaluación más completa realizada hasta ahora en el área de estudio, sino también una de las más extensas llevadas a cabo en aguas superficiales en México”, se menciona.

También refiere que, en México, la investigación sobre la presencia y distribución de PhACs en ambientes acuáticos ha aumentado en la última década, aunque el número total de estudios sigue siendo relativamente limitado, con no más de 35 artículos científicos publicados hasta la fecha.

Además, señala que, a pesar de la diversidad de fármacos que se consumen actualmente en México, el número de compuestos monitoreados sistemáticamente en aguas superficiales sigue siendo limitado, y los análisis de distribución espacial a menudo se restringen a ubicaciones aisladas o áreas urbanas específicas, lo que limita la interpretación de los patrones de contaminación a escala de cuenca.

“Como una de las cuencas hidrográficas más afectadas por la actividad humana y la contaminación en México, y designada como Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental, la cuenca del río Atoyac sigue estando poco estudiada en cuanto a la ocurrencia a escala de cuenca y los riesgos ecológicos de los fármacos”, advierte el análisis.

El Tip: El análisis destacó la “mala” gestión de la infraestructura de saneamiento, la cual, aseguró, no está preparada para neutralizar el efecto negativo de los contaminantes.

IMPACTO. Aunque no hay una evaluación del impacto que puedan tener los compuestos químicos en la salud humana, el estudio advierte un efecto significativo en la biodiversidad acuática.

“Una preocupación importante son las concentraciones casi constantes y los bajos coeficientes de variación observados para algunos compuestos en el embalse de Valsequillo (incluidos carbamazepina, acetil-sulfametoxazol, claritromicina, clindamicina, eritromicina A deshidratada, sulfametoxazol y trimetoprima), lo que sugiere una degradación biótica y abiótica limitada bajo las condiciones predominantes y resalta la naturaleza recalcitrante de estos compuestos”, consigna el texto.

Finalmente, entre las consideraciones se apunta que los hallazgos pueden servir de base para futuros programas de monitoreo, apoyar el desarrollo de estándares ambientales y fortalecer las estrategias de gestión de los recursos hídricos en México.

DESCARGAS NOCIVAS

1. Candesartán. Baja la presión arterial y actúa contra la insuficiencia cardiaca.

2. Irbesartán. Usado para tratar la hipertensión arterial.

3. Carbamazepina. Anticonvulsivo y estabilizador del ánimo.

4. Diclofenaco. Antiinflamatorio

con potentes propiedades analgésicas.

5. Ibuprofeno. Antiinflamatorio y analgésico.

6. Naproxeno. Antiinflamatorio y analgésico.

7. Hidroclorotiazida. Diurético.

8. Metoprolol. Usado contra hipertensión arterial e insuficiencia cardiaca.

9. Acetil-sulfametoxazol. Antibiótico.

10. Dapsona. Antibacteriano y antiinflamatorio.

11. Sulfadiazina. Antibiótico.

12. Sulfadimidina. Antibiótico utilizado principalmente en medicina veterinaria.

13. Sulfamerazina. Antibiótico.

14. Sulfametoxazol. Antibiótico.

15. Amoxicilina. Penicilina (antibiótico).

16. Cloxacilina. Penicilina (antibiótico).

17. Dicloxacilina. Penicilina (antibiótico).

18. Nafcilina. Penicilina semisintética (antibiótico).

19. Oxacilina. Penicilina (antibiótico).

20. Penicilina G. Penicilina (antibiótico natural).

21. Penicilina V. Penicilina (antibiótico).

22. Azitromicina. Antibiótico.

23. Claritromicina. Antibiótico.

24. Eritromicina A deshidratada. Antibiótico.

25. Eritromicina A. Antibiótico natural.

26. Oleandomicina. Antibiótico.

27. Roxitromicina. Antibiótico semisintético.

28. Espiramicina. Antibiótico y antiparasitario.

29. Ciprofloxacino. Antibiótico.

30. Enoxacina. Antibiótico sintético.

31. Enrofloxacina. Antibiótico utilizado exclusivamente en medicina veterinaria.

32. Nortoxacina. Antibiótico.

33. Ofloxacina. Antibiótico sintético.

34. Clortetraciclina. Antibiótico.

35. Doxiciclina. Antibiótico.

36. Meclociclina. Antibiótico.

37. Oxitetraciclina. Antibiótico.

38. Tetraciclina. Antibiótico.

39. Clindamicina. Antibiótico semisintético.

40. Metronidazol. Antibiótico y antiparasitario.

41. Ronidazol. Agente antiprotozoario y antimicrobiano.

42. Cloranfenicol. Antibiótico.

43. Trimetoprima. Antibiótico de origen sintético.

44. Furazolidona. Medicamento antibacteriano y antiprotozoario.

45. Tilosina. Antibiótico de uso exclusivamente veterinario.