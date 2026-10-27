Hallan sin vida a tres personas en Tabasco

POLICÍAS y fuerzas federales resguardaron ayer las zonas de los crímenes.

TRES CUERPOS sin vida fueron localizados ayer en dos puntos del corredor Villahermosa-Frontera, en Tabasco.

Uno fue encontrado en las primeras horas del día en la entrada del pozo petrolero Racemosa, mientras que los otros dos fueron hallados horas después, en las cercanías de la Villa Ocuiltzapotlán.

De acuerdo con informes locales, los cuerpos fueron abandonados envueltos en sábanas y, tras los reportes, las autoridades se movilizaron y procedieron a resguardar los lugares de los hallazgos.

Hasta el cierre de esta edición, la información no establecía las identidades de las víctimas ni precisaba las circunstancias en las que ocurrieron las muertes.

Tampoco se habían detallado posibles causas relacionadas con los hechos, por lo que serán las diligencias correspondientes las que permitan esclarecer lo sucedido. La información disponible se limitaba a los hallazgos reportados durante la mañana y al resguardo de las zonas por parte de las autoridades.

El hallazgo ocurrió el mismo día en el que las autoridades de Tabasco presumieron una disminución de 56 por ciento en homicidios dolosos, al comparar octubre de 2025 y de 2026.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alejandro Leal, aseguró que en dicho periodo de 2025 se contabilizaron 57 asesinatos, mientras que, en el mismo lapso de 2026, fueron 25. En particular, en el municipio de Centro se dieron 18 homicidios dolosos en 2025 y cinco durante 2026.