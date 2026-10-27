Marchas y bloqueos en CDMX HOY 27 de octubre: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Fotografía de archivo de una marcha en la Ciudad de México.

Continúan las protestas en la Ciudad de México este 27 de octubre, día en el que se prevén 11 concentraciones, aunque ninguna marcha, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

Ayer, colectivos marcharon por el 12 aniversario del Caso Ayotzinapa, en tanto que las salidas y entradas a la Ciudad de México vieron complicaciones a la circulación debido al bloqueo nacional de transportistas.

Fotografía de archivo de una marcha en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Para este martes no se ha aclarado si seguirán los bloqueos carreteros, ni se prevén marchas de gran escala. No obstante, sí habrá más de una decena de concentraciones que podrían afectar la movilidad en la capital mexicana.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), para este martes 27 de octubre se prevén 11 concentraciones y tres citas, sin marcha.

Concentraciones

FAMILIARES DE MENOR DE EDAD VÍCTIMA DE HECHOS DE TRÁNSITO : Se concentrarán en Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc a las 09:00. (Exigen justicia por un menor atropellado; no se descarta afectación vial y apoyo de organizaciones sociales) .

COLECTIVA “BRUJAS INCANSABLES” : Se concentrarán en Av. Niños Héroes y Doctor Velasco, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc a las 09:30 para acudir a Ciudad Judicial. (Exigen transparencia y protocolos con perspectiva de género en los Centros de Convivencia Familiar; posible afectación vial) .

MOVIMIENTO PACÍFICO POR LA DIGNIDAD DE LA PRÁCTICA IFA ORISA : Se concentrarán en Londres No. 247, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc a las 10:00. (Exigen cese a la discriminación religiosa en el marco de su día internacional; posible afectación vial) .

PLATAFORMA 4:20: Se concentrarán en Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc; Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc, Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez; y Av. Gran Canal y Circuito Interior, Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero a las 12:00. (Jornada itinerante de difusión y recolección de firmas sobre derechos cannábicos).

#ReporteVial | Te compartimos las concentraciones y movilizaciones programadas para este martes 27 de octubre de 2026. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/2USwXleUMX — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 27, 2026

COLECTIVA “MICELIAS” : Se concentrarán en Calz. Ermita Iztapalapa, Col. Los Ángeles, Alc. Iztapalapa a las 12:00. (Recaudación de víveres para mujeres mazatecas en plantón frente a la SCJN) .

TRABAJADORAS DE GUARDERÍAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL : Se concentrarán en Av. Paseo de la Reforma No. 476, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc a las 13:00. (Asamblea en demanda de salario digno y prestaciones; plática a las 15:30 hrs y posible afectación vial) .

ASAMBLEA NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL : Se concentrarán en Calz. de Tlalpan No. 1036, Col. Nativitas, Alc. Benito Juárez a las 16:00. (Primer encuentro rumbo al Consejo Nacional de Representantes del Sector Salud por mejoras laborales) .

TEJIDO ANTIFASCISTA : Se concentrarán en Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc a las 16:00. (Acción colectiva en rechazo al uso excesivo de la fuerza pública y exigencia de disolución del cuerpo antimotines; prevén pintas y afectación vial) .

COMUNIDAD AUTOGESTIVA ORGANIZADA SUBVERSIVA “LA KAOS” : Se concentrarán en Av. Paseo de la Reforma y Av. Ricardo Flores Magón, Col. Tlatelolco, Alc. Cuauhtémoc a las 17:00. (Reunión para preparativos de ofrenda por la memoria estudiantil) .

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE MÉXICO : Se concentrarán en Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 219, Col. Jardín Balbuena, Alc. Venustiano Carranza a las 17:00. (En defensa de derechos laborales y salario justo; posible afectación vial) .

FAMILIARES Y AMIGOS DE ESTUDIANTE Y ACTIVISTA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO: Se concentrarán en Circuito Interior s/n, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán durante el día. (Llevarán a cabo una olla comunitaria en conmemoración de un activista).

Citas Agendadas

EX TRABAJADORES DE ALTOS HORNOS DEL ESTADO DE COAHUILA : Se reunirán en Boulevard Adolfo López Mateos No. 1968, Col. Alpes, Alc. Álvaro Obregón a las 10:00. (Solicitan liquidación por parte de la empresa AMSA) .

SENDERO COMUNITARIO PARA LA EMANCIPACIÓN, A.C. : Se reunirán en Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc durante el día. (Solicitan incorporación a programas de vivienda y empleo) .

MOVIMIENTO DE ARTESANOS INDÍGENAS ZAPATISTAS: Se reunirán en Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc a las 16:30. (Solicitan espacios en la vía pública para venta de artesanías).

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