Marchan a 12 años del Caso Ayotzinapa, y otras manifestaciones en CDMX HOY 26 de octubre

Aspecto de una manifestación por Ayotzinapa en la Ciudad de México.

Colectivos marchan este lunes en la zona centro de la Ciudad de México para exigir justicia por la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014, como cada día 26 de cada mes.

Aunque la marcha prevista para este lunes es de menor magnitud comparada con otras manifestaciones por la misma causa, mantiene la exigencia por el caso que, en septiembre de este año, llegó a su aniversario 12.

Manifestantes por los desaparecidos de Ayotzinapa en la zona centro de la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con autoridades capitalinas, la marcha de este lunes 26 de octubre irá desde el Ángel de la Independencia hasta el Hemiciclo a Juárez, comenzará a las 16:00 horas y reunirá a una afluencia estimada de 250 personas.

¿Qué otras marchas y concentraciones habrá en CDMX HOY 26 de octubre?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), para este lunes 26 de octubre se prevé una marcha, 10 concentraciones y cinco citas.

Marchas

MADRES Y PADRES DE LOS 43 ESTUDIANTES NORMALISTAS DESAPARECIDOS EN AYOTZINAPA, GUERRERO: Se concentrarán en el Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc) a las 16:00 con destino al Hemiciclo a Juárez. (Nota: “145 Acción Global por Ayotzinapa y México”, para exigir al Estado Mexicano verdad, justicia y cárcel para los responsables; aforo de 250 personas)

Concentraciones

ALIANZA MEXICANA DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTISTAS A.C. : Se concentrarán en Caseta Autopista México - Querétaro; Caseta Autopista México - Pachuca; Caseta Autopista México Cuernavaca y Caseta Autopista México - Puebla (Gustavo A. Madero, Tlalpan e Iztapalapa) durante el día a las 07:30 hrs. (Nota: Paro Nacional de Transportistas para exigir mayor seguridad en carreteras, reducción de impuestos y e indemnización por vehículos robados; aforo de 800 personas)

COLECTIVO “SOMOS ELLAS” : Se concentrarán en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa) a las 09:00. (Nota: En apoyo a víctima del delito de violación y para exigir sanción ejemplar al presunto responsable; aforo de 15 personas)

LA CONVENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO: Se concentrarán en la Embajada de Francia (Campos Elíseos No. 339, Col. Polanco III Sección, Alc. Miguel Hidalgo) a las 10:00. (Nota: Mitin para expresar solidaridad internacional con el pueblo francés y sus demandas sociales y laborales; aforo de 250 personas)

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AMNISTÍA INTERNACIONAL : Se concentrarán en el Teatro Casa de la Paz de la Universidad Autónoma Metropolitana (Cozumel No. 33, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00. (Nota: Conferencia de prensa “Artículo 34 ¿Qué Sigue para México?”; aforo de 60 personas)

EN PIE DE LUCHA : Se concentrarán en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (Av. Niños Héroes No. 102, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00. (Nota: “Memorial Miles de Latidos para Encontrarles” para exigir justicia y visibilizar la impunidad; aforo de 40 personas)

FAMILIARES Y AMIGOS DE ESTUDIANTE Y ACTIVISTA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO : Se concentrarán en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00. (Nota: Mitin para exigir justicia por el asesinato ocurrido en octubre de 2011; aforo de 60 personas)

CUBÍCULO ESTUDIANTIL “VIOLETA PARRA” DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA “UNIDAD XOCHIMILCO” : Se concentrarán en la Universidad Autónoma Metropolitana “Unidad Xochimilco” (Calz. del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, Alc. Coyoacán) a las 12:00. (Nota: Asamblea para dar seguimiento a su pliego petitorio y posterior traslado a la estación “UAM-I” de la Línea 8 del Metro; aforo de 45 personas)

PLATAFORMA 4:20 : Se concentrarán en el Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc); Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc (Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez) y Av. Gran Canal y Circuito Interior (Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero) a las 12:00. (Nota: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos; aforo de 45 personas)

COLECTIVA “MICELIAS” : Se concentrarán en la Estación “Constitución de 1917”, línea 8 del Metro (Calz. Ermita Iztapalapa, Col. Los Ángeles, Alc. Iztapalapa) y en República de El Salvador No. 81 (Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00 / Durante el día. (Nota: Recaudación de víveres para las mujeres mazatecas en plantón frente a la SCJN; aforo de 35 personas)

LOBOS REVOLUCIONARIOS: Se concentrarán en el Colegio de Bachilleres Plantel 16 Tláhuac “Manuel Chavarría Chavarría” (Océano de las Tempestades y Montes Pirineos, Col. San Francisco Tlaltenco, Alc. Tláhuac) a las 15:00. (Nota: Exigen seguridad inmediata dentro del plantel; aforo de 45 personas)

Citas Agendadas

FAMILIARES Y AMIGOS DE JOVEN ORIGINARIO DE LA COMUNIDAD DE EL CRUCERO, MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ : Se reunirán en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (Av. Niños Héroes No. 102, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00. (Nota: Solicitan información sobre avances de investigación para localizar a joven desaparecido; aforo de 20 personas)

VECINOS DE TEPEPAN : Se reunirán en el Pilares 16 de Septiembre (Av. 16 de Septiembre y Guadalupe I. Ramírez, Col. Santa María Tepepan, Alc. Xochimilco) a las 12:00. (Nota: Exigen inspección sanitaria y clausura de empresa por olores fétidos y condiciones insalubres; aforo de 30 personas)

EX TRABAJADORES DE ALTOS HORNOS DEL ESTADO DE COAHUILA : Se reunirán en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Boulevard Adolfo López Mateos No. 1968, Col. Alpes, Alc. Álvaro Obregón) a las 12:30. (Nota: Solicitan la liquidación por parte de la empresa AMSA; aforo de 30 personas)

SINDICATO DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO : Se reunirán en la Subsecretaría de Educación Media Superior (Av. Universidad No. 1200, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez) a las 13:00. (Nota: En defensa del modelo educativo y respeto al contrato colectivo de trabajo; aforo de 30 personas)

FUNDACIÓN “VÍCTOR PALMA”: Se reunirán en la Secretaría de Vivienda (Canela No. 660, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco) durante el día. (Nota: Solicitan escrituración de predio ubicado en Coyol No. 216; aforo de 40 personas)

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