¿Cuáles son los requisitos para renovar INE en 2026?

Las personas que residen en México y cuenten con una credencial para votar que tenga vigencia del 2025 deberán renovarla en 2026, pues esta dejará de funcionar como una identificación oficial.

Quienes cuenten con una credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) que cuente con una vigencia hasta el 2025 deberán tramitar una nueva este 2026, pues estas dejaron de ser válidas a partir del 1 de enero del 2026.

Las personas que quieran realizar la renovación de su credencial para votar en 2026 deberán acudir a cualquiera de los Módulos de Atención Ciudadana que se encuentre cerca de su localidad.

¿Cuáles son los requisitos para renovar el INE?

Cada credencial para votar tiene una vigencia de 10 años, y para poder consultar si la tuya aún tiene vigencia, únicamente debes consultar la vigencia que se encuentra en la parte posterior de tu INE.

Para poder renovar la credencial para votar en 2026 se requiere realizar una cita en el Sistema de Citas del INE, o bien, acudir al módulo de atención y esperar un turno para poder entregar los documentos que se requieren.

En la página web de las Citas del INE se requiere ingresar la CURP, y posteriormente seguir los seis pasos que se despliegan, que son los siguientes:

Entidad: Se debe seleccionar la entidad de residencia, entidad para la cita y la alcaldía o municipio Trámite: Se debe seleccionar el trámite que se va a realizar Módulo: Se debe seleccionar el módulo en el que se agendará la cita Fecha: Se debe seleccionar la fecha y uno de los horarios disponibles para poder agendar la cita Documentos: Se deben seleccionar los documentos que se van a presentar para hacer el trámite Datos de contacto: Se deben proporcionar datos como correo electrónico y número de teléfono para que puedan enviar la información de tu cita.

Para solicitar la renovación de la credencial para votar se debe presentar un documento de nacionalidad, una identificación oficial con fotografía y un comprobante de domicilio:

El documento de identificación puede ser:

Cartilla del Servicio Militar Nacional

Pasaporte vigente

Cédula profesional

Licencia o permiso de conducir vigente

El comprobante de domicilio puede ser un recibo de servicios o pagos, tales como:

Recibos de pago de impuestos o servicios públicos como:

Predial

Luz

Agua

Recibos de servicios privados, como:

Teléfono

Señal de televisión

Gas

Además también se pueden presentar estados de cuenta, contratos de arrendamiento con recibo de pago, contratos de servicio público, constancia de número oficial, o certificado de inscripción al Registro Público de la Propiedad.

En caso de no contar con identificación o comprobante de domicilio, se puede acudir con dos personas que funcionarán como testigos, y estas deben tener una credencial para votar del mismo municipio y de la misma entidad federativa que el solicitante.

