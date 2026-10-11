Tamaulipas lidera crecimiento industrial en México; registra avance anual de 15.7%: INEGI

Tamaulipas alcanzó el primer lugar nacional en crecimiento de la actividad industrial, al registrar un incremento anual de 15.7 por ciento durante junio de 2026, de acuerdo con los resultados del Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El resultado refleja el dinamismo de sectores estratégicos como la minería, la industria manufacturera y la construcción, actividades que forman parte de la estructura productiva de Tamaulipas y tienen una participación relevante en su economía.

El informe del INEGI establece que Tamaulipas no solamente obtuvo el mayor crecimiento anual, sino que también encabezó la variación mensual de la actividad industrial, con un incremento de 13.7 por ciento respecto de mayo, considerando cifras desestacionalizadas. Este doble resultado distingue a la entidad dentro del comportamiento industrial de las 32 entidades federativas.

Al centro, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. ı Foto: Cortesía

El desempeño industrial de Tamaulipas se registra en el cuarto año de la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha colocado entre las prioridades de su gobierno el fortalecimiento de la infraestructura estratégica, la atracción de inversiones, el desarrollo energético y la consolidación de las capacidades productivas del estado, como parte de una política orientada al crecimiento económico y al desarrollo regional.

La política de desarrollo económico impulsada por el gobernador, a través de la Secretaría de Economía, encabezada por Ninfa Cantú Deándar, contempla aprovechar la posición geográfica de Tamaulipas, su infraestructura fronteriza, sus puertos y su vinculación con los mercados internacionales, con el propósito de ampliar las oportunidades de inversión, fortalecer la actividad industrial y generar condiciones para el bienestar de la población, mediante proyectos que favorezcan la competitividad y la integración de las distintas regiones de la entidad.

Tamaulipas lidera crecimiento industrial durante junio de 2026. ı Foto: Cortesía

En la comparación anual presentada por el INEGI, Tamaulipas superó a Hidalgo, que registró un crecimiento de 15.4 por ciento; Colima, con 13.4 por ciento; Veracruz, con 7.8 por ciento, y Yucatán, con 7.5 por ciento, entidades que ocuparon las siguientes posiciones nacionales por el incremento de su actividad industrial.

También se ubicó por encima de Oaxaca, Estado de México, Chiapas, Guanajuato y Michoacán, que completaron los primeros diez lugares del indicador, con variaciones positivas de 7.2 por ciento, 6.2 por ciento, 6.0 por ciento, 4.1 por ciento y 3.3 por ciento, respectivamente.

Uno de los componentes más importantes del desempeño industrial tamaulipeco fue la minería, sector que registró un crecimiento anual de 107.4 por ciento, con cifras originales, y alcanzó el primer lugar entre las entidades federativas.

Este comportamiento, asociado principalmente a la actividad petrolera, contribuyó de manera significativa al resultado general de la industria estatal y puso de relieve la importancia de las actividades extractivas dentro de la estructura económica de Tamaulipas, entidad que cuenta con una participación histórica en el desarrollo energético nacional.

Por su parte, la industria manufacturera reportó un crecimiento anual de 4.8 por cientocon lo que Tamaulipas se colocó en el quinto lugar nacional en este rubro. Este sector mantiene una presencia relevante en la frontera norte y en los principales centros industriales del estado, por su vinculación con las cadenas de producción y los mercados de exportación.

La construcción también mostró un comportamiento positivo, al registrar un incremento de 8.1 por ciento respecto de junio de 2025, resultado que situó a la entidad en la decimotercera posición del país y que constituye otro de los componentes del crecimiento industrial reportado durante el periodo.

Con gobierno de Américo Villarreal, Tamaulipas lidera crecimiento industrial. ı Foto: Cortesía

La información también adquiere relevancia por la ubicación estratégica de Tamaulipas en la relación comercial entre México y Estados Unidos, así como por su infraestructura portuaria, carretera, ferroviaria y fronteriza, que representa una plataforma para las operaciones industriales, logísticas y de comercio exterior.

El INEGI precisó que el IMAIEF proporciona información de corto plazo sobre la evolución de la actividad industrial en los estados, lo que permite observar las variaciones de los sectores productivos y comparar su desempeño en distintos periodos.

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cehr