Morena exige esclarecer asesinato de Gabriel Rivas Ríos, regidor de Cuernavaca

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena exigió a las autoridades esclarecer el asesinato de Gabriel Rivas Ríos, regidor de Cuernavaca, Morelos, y fundador de ese partido, al demandar una investigación exhaustiva para identificar y llevar ante la justicia a los responsables.

A través de un pronunciamiento, la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, expresó su consternación e indignación por el homicidio del funcionario municipal y sostuvo que se trata de un hecho que no debe quedar impune.

El partido pidió a las autoridades correspondientes actuar con prontitud y rigor, agotar todas las líneas de investigación y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

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“Es indispensable que las autoridades actúen con prontitud y rigor, agoten todas las líneas de investigación y garanticen que este crimen no quede sin respuesta”, señaló Morena.

📌📰 El CEN de Morena comparte el siguiente Comunicado de Prensa:



MORENA: Exigimos esclarecer el asesinato de Gabriel Rivas Ríos, regidor de cuernavaca y fundador de nuestro Movimiento. pic.twitter.com/dvDIPz6gzs — Morena (@PartidoMorenaMx) November 5, 2026

Asimismo, la dirigencia nacional expresó sus condolencias y solidaridad con los familiares, amistades y compañeros de militancia de Rivas Ríos, a quien reconoció como uno de los fundadores del movimiento.

Hasta el momento, el pronunciamiento partidista se centró en exigir el esclarecimiento del homicidio y no proporcionó detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el asesinato ni sobre posibles responsables.

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MSL