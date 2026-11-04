Morena exige esclarecer asesinato de Gabriel Rivas Ríos, regidor de Cuernavaca

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena exigió a las autoridades esclarecer el asesinato de Gabriel Rivas Ríos, regidor de Cuernavaca, Morelos, y fundador de ese partido, al demandar una investigación exhaustiva para identificar y llevar ante la justicia a los responsables.
A través de un pronunciamiento, la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, expresó su consternación e indignación por el homicidio del funcionario municipal y sostuvo que se trata de un hecho que no debe quedar impune.
El partido pidió a las autoridades correspondientes actuar con prontitud y rigor, agotar todas las líneas de investigación y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen.
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“Es indispensable que las autoridades actúen con prontitud y rigor, agoten todas las líneas de investigación y garanticen que este crimen no quede sin respuesta”, señaló Morena.
Asimismo, la dirigencia nacional expresó sus condolencias y solidaridad con los familiares, amistades y compañeros de militancia de Rivas Ríos, a quien reconoció como uno de los fundadores del movimiento.
Hasta el momento, el pronunciamiento partidista se centró en exigir el esclarecimiento del homicidio y no proporcionó detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el asesinato ni sobre posibles responsables.
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MSL