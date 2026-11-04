Piden esclarecer

Morena exige esclarecer asesinato de Gabriel Rivas Ríos, regidor de Cuernavaca

La dirigencia nacional del partido, encabezada por Ariadna Montiel, pidió agotar todas las líneas de investigación para identificar y llevar ante la justicia a los responsables del homicidio

Gabriel Rivas Ríos, regidor de Cuernavaca
Gabriel Rivas Ríos, regidor de Cuernavaca Foto: Especial
Por:
Claudia Arellano

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena exigió a las autoridades esclarecer el asesinato de Gabriel Rivas Ríos, regidor de Cuernavaca, Morelos, y fundador de ese partido, al demandar una investigación exhaustiva para identificar y llevar ante la justicia a los responsables.

A través de un pronunciamiento, la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, expresó su consternación e indignación por el homicidio del funcionario municipal y sostuvo que se trata de un hecho que no debe quedar impune.

El partido pidió a las autoridades correspondientes actuar con prontitud y rigor, agotar todas las líneas de investigación y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

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“Es indispensable que las autoridades actúen con prontitud y rigor, agoten todas las líneas de investigación y garanticen que este crimen no quede sin respuesta”, señaló Morena.

Asimismo, la dirigencia nacional expresó sus condolencias y solidaridad con los familiares, amistades y compañeros de militancia de Rivas Ríos, a quien reconoció como uno de los fundadores del movimiento.

Hasta el momento, el pronunciamiento partidista se centró en exigir el esclarecimiento del homicidio y no proporcionó detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el asesinato ni sobre posibles responsables.

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MSL

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