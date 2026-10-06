Nuevo León fortalece su legado en salud con nuevo hospital infantil

Más de 468 mil niñas y niños tendrán como referencia el Nuevo Hospital Infantil de Nuevo León, una de las principales obras de salud impulsadas por la administración del Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda y parte del legado de infraestructura médica para ampliar la atención pediátrica especializada en el estado. El hospital tendrá capacidad para realizar hasta 11 mil cirugías al año.

El Nuevo Hospital Infantil también ha obtenido reconocimiento internacional. El Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda recibió en Nueva York el premio LatinFinance por la construcción del proyecto, distinción otorgada en el marco de los Project & Infrastructure Finance Awards 2026, que reconocen proyectos y transacciones destacadas en materia de infraestructura en América Latina.

“Estamos muy contentos de recibir este premio porque representa el corazón de nuestro gobierno. El Hospital Infantil, que estará concluido para febrero, sabemos que será el mejor en México y uno de los mejores de América Latina”, expresó García Sepúlveda.

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Al referirse a la necesidad de ampliar la infraestructura hospitalaria para la infancia, el Gobernador agregó: “Necesitábamos que creciera la infraestructura y contar con edificios y suficientes hospitales para todos los niños que vengan. Por eso iniciamos este proyecto financiero con nuestras constructoras, y será el hospital de infancia más grande de México. Nos sentimos muy orgullosos de recibir este premio en LatinFinance en Nueva York”.

Con un avance de obra del 55 por ciento, el hospital se construye en La Pastora, en Guadalupe, sobre un terreno de 6.6 hectáreas. El complejo contará con 32 mil 500 metros cuadrados de construcción hospitalaria y áreas complementarias, distribuidos en un edificio principal y tres edificios adicionales.

La dimensión del proyecto se refleja en su capacidad para atender desde consultas de especialidad hasta casos que requieran cirugía, hospitalización o cuidados intensivos. Tendrá 310 camas: 143 generales y de especialidad, 45 destinadas a cuidados intensivos neonatales y pediátricos y 122 de corta estancia.

A esta infraestructura se sumarán 55 consultorios, de los cuales 28 serán para consulta externa de especialidad y otros 27 estarán distribuidos en diferentes áreas del hospital. La oferta médica abarcará 31 especialidades, entre ellas pediatría, cardiología, oncología, neurología, hematología, neumología, nefrología, cirugía pediátrica, neurocirugía, psiquiatría infantil, genética, infectología y medicina física y rehabilitación.

El diseño busca integrar en un mismo complejo los servicios necesarios para acompañar las distintas etapas de la atención de un paciente pediátrico. En la planta baja se ubicarán áreas como urgencias, laboratorio e imagenología, mientras que en los niveles superiores estarán consulta externa, unidad quirúrgica – que contará con ocho quirófanos –, cuidados intensivos pediátricos y neonatales, hemodinamia, endoscopía y hospitalización.

También contará con espacios especializados para la atención de niñas y niños con quemaduras, así como áreas de quimioterapia y de hospitalización oncológica. Esta concentración de servicios permitirá atender en un mismo hospital padecimientos que requieren distintos niveles de diagnóstico, tratamiento y seguimiento.

Una vez en operación, la capacidad proyectada permitirá realizar anualmente hasta 11 mil cirugías, brindar 35 mil atenciones de urgencias y realizar 38 mil consultas de especialidad. El objetivo de esta nueva infraestructura es ampliar la oferta pública de atención pediátrica especializada en Nuevo León.

Con el Nuevo Hospital Infantil, Nuevo León dejará como legado una mayor capacidad médica para las nuevas generaciones, con un complejo diseñado para que niñas y niños encuentren en un mismo lugar atención especializada para sus distintas necesidades de salud.

NUMERALIA - NUEVO HOSPITAL INFANTIL

468 mil niñas y niños, población de referencia

310 camas

55 consultorios

31 especialidades médicas

11 mil cirugías al año

35 mil atenciones de urgencias al año

38 mil consultas de especialidad al año

32,500 m² de construcción hospitalaria y áreas complementarias

6.6 hectáreas de superficie

55% de avance de obra

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