Investigan posible atentado contra gobernador de Nayarit tras desplome de avioneta en Ixtlán del Río

La Fiscalía General del Estado de Nayarit informó que no descarta un posible atentado contra el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, luego del desplome de una aeronave en el municipio de Ixtlán del Río.

El incidente ocurrió el pasado 4 de octubre, cuando se perdió la comunicación con los dos tripulantes del avión ejecutivo Cessna Citation, con matrícula XB-BAR, tras despegar del Aeropuerto Internacional Amado Nervo, en Nayarit, con rumbo a Aguascalientes, de acuerdo con la plataforma FlightRadar24.

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Manasés Langarica Verdín, precisó que la aeronave fue localizada este 5 de octubre entre Los Mezquites y Cacalután, ambas localidades rurales ubicadas en los límites con Jalisco, donde se registró el último contacto con la unidad.

Hasta el lugar se trasladó personal de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit, acompañados por efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

“Ahorita tienen acordonado todo el espacio”, informó el funcionario estatal, quien apuntó que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) es la autoridad encargada de “procesar el lugar de intervención y determinar algunas situaciones respecto a las causas”.

Crimen organizado recibía información de vuelos del gobernador

Por separado, la fiscal Elvia Ludmila Heredia Verdugo aseguró que continúa la investigación para esclarecer si existe alguna relación entre el incidente y un posible contra de Navarro Quintero.

Durante su intervención, explicó esta línea de investigación deriva de información sobre los movimientos del gobernador filtrada a la delincuencia organizada.

Lo anterior, tras la detención de un individuo conocido como “Talibán II”, a quien las autoridades le aseguraron cinco teléfonos celulares en los que presuntamente recibía información de los vuelos del mandatario estatal.

“Todos estábamos infiltrados. Esa es la razón de la relevancia de continuar la investigación [sobre el incidente aéreo], que aunque pudiera ser una falla mecánica o por clima, no queremos descartar la posibilidad de que, como el gobernador ocasionalmente usaba ese vuelo, él hubiese sido el objetivo”, explicó Heredia Verdugo.

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cehr