Vinculan a proceso a hermanos por ataque en secundaria de Torreón

Dos jóvenes realizaron un ataque en la secundaria número 13, ubicada en el Ejido La Unión

Un juez de control vinculó a proceso este domingo 4 de octubre a los hermanos, señalados por su probable responsabilidad en el ataque ocurrido en la Secundaria General 13 de Torreón, Coahuila, donde murió una integrante del personal educativo y otras cuatro personas resultaron lesionadas.

Durante la audiencia, celebrada en el Centro de Justicia Penal de Torreón, el juez determinó que existen elementos suficientes para que los dos jóvenes, ambos de 18 años, continúen sujetos a un proceso penal por los hechos registrados el pasado 1 de octubre.

De acuerdo con la resolución, los imputados enfrentan cargos por homicidio calificado, por la muerte de la subdirectora de la escuela. También fueron vinculados por tentativa de homicidio calificado en perjuicio de las cuatro personas que resultaron lesionadas durante el ataque.

🚨Vinculan a proceso a los hermanos Carlos “N” y David “N” por el ataque en una secundaria de Torreón



Son señalados por su presunta responsabilidad en homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado.



➡️Un juez dictó prisión preventiva justificada para ambos y fijó seis… pic.twitter.com/9rLRX461Ng — Azucena Uresti (@azucenau) October 4, 2026

Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva justificada, por lo que ambos hermanos permanecerán recluidos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) varonil de Torreón mientras continúa el proceso en su contra.

La audiencia comenzó alrededor del mediodía y se extendió por poco más de tres horas. Posteriormente, se estableció un plazo de seis meses para realizar la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía podrá continuar con la recopilación y desahogo de elementos relacionados con el caso.

El plazo establecido por el juez concluirá el 4 de abril de 2027, fecha en la que deberá avanzar la siguiente etapa del procedimiento penal.

La vinculación a proceso ocurre luego de que los dos jóvenes fueran detenidos tras el ataque registrado en la Secundaria General 13, el cual dejó como saldo una persona fallecida y cuatro más lesionadas.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las responsabilidades correspondientes.

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MSL