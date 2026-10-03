Dan de alta a víctima de ataque en Torreón, Coahuila; tres siguen hospitalizadas

A poco más de veinticuatro horas del ataque de dos exalumnos de la Secundaria Número 13

A dos días del ataque ocurrido en la Secundaria General 13 de Torreón, Coahuila, autoridades educativas actualizaron el estado de salud de las personas que resultaron lesionadas durante la agresión.

Una de las estudiantes lesionadas fue dada de alta el viernes y continuará su recuperación en casa, mientras que otras tres personas permanecen bajo atención médica.

De acuerdo con MILENIO, con base en declaraciones de Flor Rentería, coordinadora de Servicios Educativos en La Laguna, a la estudiante que ya fue dada de alta le retirarían los puntos de sutura aproximadamente en 10 días.

¿Cómo siguen los lesionados del ataque en Torreón?

El director de la Secundaria General 13 ya fue trasladado a piso y continúa bajo estudios médicos para dar seguimiento a su evolución.

En tanto, otro de los estudiantes permanece delicado, pero estable, y continúa acompañado por sus familiares mientras recibe atención médica.

Uno de los docentes lesionados también se reporta estable, aunque permanece bajo atención médica debido a la gravedad de las lesiones que sufrió durante la agresión.

🔴 En una escuela secundaria de Torreón, Coahuila, dos exalumnos de 18 años fueron detenidos como presuntos responsables de un ataque que dejó a una persona sin vida y a tres heridos.



Te explicamos más sobre el caso en este video. https://t.co/a2vJvsLCN7#Coahuila #Torreón… pic.twitter.com/cRkItS3KFI — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 1, 2026

Las autoridades educativas señalaron que mantienen comunicación con las familias de las personas lesionadas y continúan brindando acompañamiento a la comunidad escolar tras lo ocurrido.

El ataque se registró el jueves 1 de octubre en la Secundaria General 13, ubicada en el ejido La Unión, en Torreón. La agresión dejó a una integrante del personal educativo sin vida y a cuatro personas lesionadas.

Dos jóvenes mayores de edad fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades, mientras la Fiscalía General del Estado de Coahuila mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión.

El seguimiento sobre el estado de salud de las personas lesionadas ocurre mientras autoridades federales y estatales también analizan las circunstancias que rodearon el ataque y el contenido difundido en redes sociales relacionado con el caso.

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MSL