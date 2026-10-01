SEP lamenta ataque de exalumnos en secundaria de Torreón; asegura acompañamiento a familias

La Secretaría de Educación Pública (SEP) lamentó el ataque cometido por dos exalumnos a personal de una secundaria ubicada en el ejido La Unión, en el municipio de Torreón, Coahuila, donde una persona murió y tres más resultaron heridas.

De acuerdo con los primeros informes, dos exestudiantes del plantel consiguieron ingresar al plantel y atacaron tanto al personal que labora en la institución como a los alumnos en dos puntos del inmueble, presuntamente portando armas blancas. Hasta este mediodía, sólo se tiene confirmada la muerte de la subdirectora del plantel y a tres personas heridas, entre ellas dos estudiantes.

Al respecto, la dependencia federal emitió una breve tarjeta informativa con la que envió condolencias por la pérdida de la docente.

“La Secretaría de Educación Pública (SEP) lamenta profundamente los reprobables hechos ocurridos en una escuela secundaria ubicada en el ejido La Unión, en Torreón, Coahuila, y expresa sus más sinceras condolencias a familiares, amigos y a la comunidad educativa ante el fallecimiento de una docente”, expresó.

#SEPInforma🗞️ | La Secretaría de Educación Pública lamenta profundamente los reprobables hechos ocurridos en una escuela secundaria ubicada en el ejido La Unión, en Torreón, Coahuila.https://t.co/0yvmyGnciI pic.twitter.com/pOh5e8cLkv — SEP México (@SEP_mx) October 1, 2026

Asimismo, adelantó que se mantendrá cercana a la escuela y su comunidad, dentro de lo permitido y con respeto a las averiguaciones que las autoridades realizan.

“La SEP brindará el acompañamiento institucional que corresponda a los integrantes de la comunidad escolar, con pleno respeto a las investigaciones y a las determinaciones de las autoridades competentes”, dijo.

¿Qué ocurrió en Torreón?

Dos exalumnos de 18 años fueron detenidos como probables responsables de un ataque ocurrido este jueves en una escuela secundaria de Torreón, Coahuila, donde una integrante del personal educativo perdió la vida y otras tres personas resultaron heridas.

El fiscal estatal confirmó que la subdirectora del plantel de 56 años perdió la vida durante la agresión. Medios locales reportaron además que entre las personas lesionadas estaría otro hombre perteneciente a la plantilla educativa del plantel y dos menores de edad.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad informó que las víctimas reciben atención médica y que las instituciones federales mantienen coordinación con las autoridades estatales y municipales para dar seguimiento al caso.

El Gabinete de Seguridad colabora con las autoridades de Coahuila para esclarecer los hechos ocurridos en una escuela secundaria de Torreón y contribuir al desarrollo de las investigaciones.



Lamentamos el fallecimiento de una integrante del personal educativo y expresamos… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 1, 2026

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LMCT