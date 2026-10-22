Romina Contreras se consolida como la mejor alcaldesa del país, según encuesta

La comunidad de San Bartolomé Coatepec, en el municipio de Huixquilucan, contará con un nuevo esquema de reordenamiento vial para agilizar el tránsito y reducir tiempos de traslado, tras demandas presentadas por vecinos de la zona.

El anuncio se dio a conocer durante la jornada de atención ciudadana donde se informó que la alcaldesa Romina Contreras Carrasco alcanzó un 63.9 por ciento de aprobación en la medición de octubre de La Encuesta Mx.

Con este resultado en el ranking nacional de presidentes municipales, el gobierno local suma 30 ocasiones en la posición más alta de evaluación por parte de la ciudadanía en el país.

TE RECOMENDAMOS: Elecciones 2027 Jasmin Bugarín se afilia a Morena en Nayarit con Ariadna Montiel

“Estar en las calles nos permite conocer las necesidades reales de la gente y resolverlas. Este reconocimiento nos impulsa a seguir trabajando con el mismo ritmo para consolidar a Huixquilucan”, señaló la edilesa durante el recorrido por la localidad mexiquense.

El plan de movilidad contempla intervenir la circulación local, un programa que previamente se implementó en zonas como la Cabecera Municipal, Interlomas, Jesús del Monte, Palo Solo, Magnocentro y la carretera Naucalpan-Huixquilucan.

A la par de las adecuaciones viales, las cuadrillas municipales realizaron trabajos de bacheo, mantenimiento integral y colocación de señalamientos en avenidas principales, además de la delimitación de cruces peatonales y zonas escolares para mayor seguridad.

Las tareas en San Bartolomé Coatepec incluyeron la reparación e instalación de luminarias en puntos estratégicos, así como labores de limpieza general y poda de árboles para mejorar la visibilidad y brindar entornos seguros.

Como parte del programa social, se entregaron enseres básicos como colchones y parrillas a familias en situación de vulnerabilidad, acompañados por la distribución de apoyos alimentarios y funcionales a cargo del Sistema Municipal DIF Huixquilucan.

La jornada marcó la edición número 187 del programa “Huixquilucan Contigo 24/7”, mediante el cual la administración municipal recorre colonias para atender peticiones de infraestructura y servicios.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR