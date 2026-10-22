Llevan servicios de salud gratuitos a familias de Tampico, Tamaulipas

Las jornadas de atención preventiva y estudios de diagnóstico oportuno se desplegaron en beneficio de las familias de la colonia Vicente Guerrero.

Familias de la colonia Vicente Guerrero, en la zona urbana de Tampico, acceden a atención médica gratuita, análisis especializados y apoyos funcionales mediante una jornada del Corredor de la Salud del programa Lazos del Bienestar.

La iniciativa pública acerca servicios preventivos esenciales a sectores populares con alta demanda social, con el objetivo de facilitar el cuidado integral sin afectar los ingresos económicos del hogar.

Durante el despliegue de brigadas se brindan consultas de medicina general, odontología y nutrición, acompañadas por esquemas de vacunación, módulos de planificación familiar y revisiones periódicas de salud materna.

TE RECOMENDAMOS: Concluyen la preparatoria Tarjeta Violeta impulsa a más de 900 mujeres a seguir sus estudios en Baja California

En el rubro de diagnóstico oportuno, los módulos ofrecen la prueba iBreast Exam para la detección temprana de cáncer de mama, además de estudios de graduación visual para la entrega sin costo de lentes adaptados.

La atención incluye valoraciones audiológicas integrales, otorgamiento de auxiliares para el oído, surtimiento de recetas médicas y asesoría personalizada para realizar el trámite de afiliación al esquema público IMSS Bienestar.

La supervisión de las brigadas médicas y la estrategia de reconstrucción del tejido social fueron encabezadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya. ı Foto: Especial.

Durante la supervisión de los módulos, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, subraya que el trabajo coordinado con la población es el pilar central para consolidar la tranquilidad en los barrios.

“Sigamos impulsando juntos esta gran transformación social de nuestra entidad, de nuestras comunidades y que todos podamos vivir en paz, trabajando con bienestar para nuestra familia”, señala el titular del Ejecutivo estatal.

Por su parte, la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María de Villarreal, anuncia la preparación de un foro representativo que reunirá a las brigadas de los diversos polígonos atendidos en la entidad.

“Vamos a hacer reuniones en donde convivan los 12 polígonos para que se conozcan, intercambien ideas y satisfacciones que han tenido”, afirma la representante institucional sobre los espacios de encuentro ciudadano.

La estrategia integral Lazos del Bienestar funciona mediante la articulación entre comités de vecinos y dependencias públicas, orientando esfuerzos a resolver carencias inmediatas en infraestructura, convivencia y salud comunitaria.

El programa mantiene presencia activa en 12 sectores prioritarios pertenecientes a 10 municipios tamaulipecos, donde la propia comunidad propone proyectos específicos para fortalecer el tejido social y la seguridad local.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR