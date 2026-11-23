Jasmín Bugarín, coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, acreditó oficialmente su renuncia a la ciudadanía estadounidense.

La coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nayarit, Jasmín Bugarín, anunció que recibió el Certificado de Pérdida de Nacionalidad de Estados Unidos, emitido por el Departamento de Estado de ese país, con fecha del 30 de octubre de 2026.

Con este documento, acredita oficialmente su renuncia definitiva a la ciudadanía estadounidense, reafirmando su identidad mexicana, su profundo arraigo con Nayarit y su compromiso de seguir trabajando por la transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Jasmín Bugarín fue designada por Morena como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nayarit en septiembre de este año.

Bajo ese cargo, la morenista será la encargada de organizar a la militancia de la Transformación de cara a los comicios del 2027.

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