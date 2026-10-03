Bugarín tramita su renuncia a la ciudadanía de EU

La senadora con licencia del PVEM y coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nayarit, Jasmin Bugarín, acudió este viernes al Consulado de Estados Unidos en Guadalajara, Jalisco, para iniciar formalmente el procedimiento de renuncia a su ciudadanía estadounidense.

En un video difundido en sus redes sociales, informó que acudió personalmente a la representación consular para comenzar el trámite, luego de varios días de controversia en torno a su doble nacionalidad y su perfil rumbo a la elección de la gubernatura de Nayarit de 2027.

“Voy saliendo del Consulado Americano en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Acudí para iniciar el trámite de renuncia a la ciudadanía estadounidense”, informó.

El Dato: Las dirigencias nacionales de Morena y del PVEM respaldaron el nombramiento de Bugarín y convocaron a sus militancias a “cerrar filas y trabajar en unidad” por la 4T.

Sostuvo que la decisión no responde únicamente a una cuestión administrativa, sino a sus convicciones personales y a su compromiso con el país.

“Para mí, esta decisión va más allá de un trámite jurídico, responde a mis convicciones y mi lealtad a México. Reitero que mi lealtad siempre estará con México y mi compromiso, con el pueblo de Nayarit”, afirmó.

APOYO. Larry Rubin, presidente ejecutivo de la American Society of Mexico (AmSoc), cuestionó que conservar otra nacionalidad pueda utilizarse como presunción de deslealtad hacia México.

Sostuvo que el hecho de que Bugarín haya nacido en EU, hija de padres nayaritas, no constituye por sí mismo una prueba de que pretenda actuar contra los intereses de México o intervenir en asuntos internos de un partido político.

Señaló que cualquier acusación relacionada con una eventual deslealtad requiere elementos que la sustenten y no puede derivarse únicamente de la condición jurídica o personal de una persona.

“Exigir la renuncia a otra nacionalidad como prueba automática de lealtad puede acarrear consecuencias jurídicas y fiscales”, afirmó, al referirse al proceso para abandonar la ciudadanía de EU.