Sheinbaum entrega 432 viviendas para el Bienestar y liquidación de créditos impagables en Umán, Yucatán

Presidenta Claudia Sheinbaum durante la entrega de viviendas para el Bienestar en Umán, Yucatán, el 17 de octubre de 2026.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó este sábado 432 nuevas viviendas del Desarrollo Infonavit “Punta Cruz Eco” del programa Vivienda para el Bienestar, así 658 constancias de liquidación del Fovissste de créditos impagables en el municipio de Umán, Yucatán.

“Reestructuramos más de 5 millones de créditos, pero así se oye como una cifra; imagínense ustedes: 5 millones de familias que de la noche a la mañana les resolvimos la vida, les resolvimos su sueño de toda la vida”, informó.

Presidenta Claudia Sheinbaum durante la entrega de viviendas para el Bienestar en Umán, Yucatán, el 17 de octubre de 2026. ı Foto: Cortesía

El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, informó que la meta sexenal es la construcción de 60 mil nuevas viviendas, con una inversión de 38 mil millones de pesos.

Del total, 40 mil viviendas ya están contratadas y en los próximos meses se sumarán 15 mil más para llegar a un avance del 90 por ciento antes de finalizar este 2026.

Detalló que este 17 de octubre se entregaron las primeras 432 viviendas de 5 mil 360 que se van a construir en el fraccionamiento Infonavit Punta Cruz Eco, además de la reestructuración de 136 mil créditos impagables y 84 mil escrituras en todo Yucatán.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, puntualizó que la meta total de viviendas en Yucatán es de 72 mil 770 a través del Infonavit, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), además de la escrituración de 6 mil lotes.

La Presidenta Claudia Sheinbaum durante la entrega de Viviendas para el Bienestar en Yucatán, el 17 de octubre de 2026. ı Foto: Cortesía

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, agradeció a la Presidenta por convertir el acceso a la vivienda en un derecho para las y los yucatecos. Agregó que el gobierno del estado se suma con acciones coordinadas para garantizar el suministro de agua potable y el mejoramiento de vialidades.

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cehr