Ante demandas

IMSS y SNTSS continúan mesas de trabajo para nueva propuesta de incremento salarial

También trabajan en atender las condiciones laborales de las y los trabajadores del Seguro Social

Mesa de trabajo entre el IMSS y el SNTSS.
Mesa de trabajo entre el IMSS y el SNTSS. Foto: Cortesía
Por:
La Razón Online

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) continúan este sábado las mesas de trabajo para definir una propuesta de incremento salarial y de mejora de las condiciones laborales.

En la sesión participa el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, y el secretario general del SNTSS, Rafael Olivos Hernández, con la participación del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato y del equipo directivo del Instituto reunidos en la sede de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto.
El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto. ı Foto: Cortesía

Paralelamente, se trabajan mesas sobre las condiciones de trabajo: abasto de insumos y medicamentos, surtimiento de recetas, personal, equipo médico, mobiliario, conservación de instalaciones, condiciones de trabajo, así como organización y gestión interna.

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Asimismo, se revisan los primeros resultados de la estrategia Piso por Piso, un ejercicio de escucha directa con las trabajadoras y los trabajadores que se ha realizado en 216 de los 277 hospitales del Instituto.

Secretario general del SNTSS, Rafael Olivos Hernández.
Secretario general del SNTSS, Rafael Olivos Hernández. ı Foto: Cortesía

A partir de lo anterior, el IMSS trabaja en un plan de acción para cada centro de trabajo, que identifique sus problemas prioritarios y establezca plazos de solución.

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cehr

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