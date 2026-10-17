IMSS y SNTSS continúan mesas de trabajo para nueva propuesta de incremento salarial

Mesa de trabajo entre el IMSS y el SNTSS.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) continúan este sábado las mesas de trabajo para definir una propuesta de incremento salarial y de mejora de las condiciones laborales.

En la sesión participa el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, y el secretario general del SNTSS, Rafael Olivos Hernández, con la participación del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato y del equipo directivo del Instituto reunidos en la sede de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto. ı Foto: Cortesía

Paralelamente, se trabajan mesas sobre las condiciones de trabajo: abasto de insumos y medicamentos, surtimiento de recetas, personal, equipo médico, mobiliario, conservación de instalaciones, condiciones de trabajo, así como organización y gestión interna.

Asimismo, se revisan los primeros resultados de la estrategia Piso por Piso, un ejercicio de escucha directa con las trabajadoras y los trabajadores que se ha realizado en 216 de los 277 hospitales del Instituto.

Secretario general del SNTSS, Rafael Olivos Hernández. ı Foto: Cortesía

A partir de lo anterior, el IMSS trabaja en un plan de acción para cada centro de trabajo, que identifique sus problemas prioritarios y establezca plazos de solución.

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cehr