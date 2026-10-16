Trabajadores del IMSS elevan presión; exigen aumento salarial de 10%

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) endurecieron sus exigencias laborales y ahora demandan un aumento de 10 por ciento directo al salario tabular, así como la salida de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), luego del rechazo de la base trabajadora al incremento salarial global de 6.8 por ciento.

La disidencia sindical anunció que mantendrá las movilizaciones para presionar por una nueva propuesta económica y exigió la convocatoria a un Congreso Nacional Extraordinario en el que se revise la destitución de Olivos y de los integrantes de su equipo.

Los inconformes sostienen que el incremento debe concentrarse en el salario base y no distribuirse entre distintas prestaciones.

Vinicio Martínez, representante de jubilados y pensionados del Seguro Social, ha defendido esta demanda al señalar que el sueldo tabular tiene implicaciones en el cálculo de las pensiones de las nuevas generaciones de trabajadores.

A la exigencia salarial se suma el cuestionamiento a la representación sindical.

Integrantes del movimiento disidente consideran que el rechazo a la propuesta evidencia la necesidad de renovar al Comité Ejecutivo Nacional y demandan elegir una dirigencia que responda a los intereses de la base trabajadora.

Las protestas también han incorporado reclamos por el abasto de medicamentos e insumos médicos, la contratación de personal y la recuperación de condiciones de jubilación que los manifestantes consideran más favorables.

En medio de las movilizaciones, el director general del IMSS, Zoé Robledo, y la dirigencia del SNTSS instalaron el 15 de octubre una mesa de trabajo para analizar una nueva propuesta salarial, luego del rechazo expresado por los trabajadores. La reapertura de las negociaciones ocurre mientras los disidentes mantienen sus demandas y preparan nuevas movilizaciones.

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FGR