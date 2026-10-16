Gobierno trabaja en programa integral para trabajadores del IMSS, adelanta Sheinbaum

Claudia Sheinbaum informó que se trabaja en programa integral para trabajadores del IMSS, ante inconformidades.

La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a las protestas de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y aseguró que el Gobierno federal está trabajando en una respuesta integral que atienda sus demandas.

Ayer, la dirección del IMSS instaló una mesa de negociación con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) para discutir el aumento del salario y la mejora de las condiciones laborales para los trabajadores, ante las inconformidades que han expresado estos últimos.

Claudia Sheinbaum, durante la Conferencia del Pueblo. ı Foto: Captura de video

Al respecto, este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que, con reserva a los avances de esta mesa de negociación, se está buscando hacer un nuevo ofrecimiento de aumento salarial a los trabajadores del IMSS, pero siempre “en la medida de lo posible”.

Comentó que el director del Seguro Social, Zoé Robledo mantiene bajo valoración la nueva respuesta que se pondrá sobre la mesa, entre las que siguen considerándose la contratación del personal que aún no cuenta con una plaza, pues llegó como apoyo para la contención de la pandemia de COVID-19

“Se hizo la mesa de trabajo y está evaluando el director, Zoé Robledo, un programa integral, no solamente de aumento de mayor aumento salarial —siempre en la medida de lo posible—, sino también regularización de plazas y otros temas que han estado demandando los trabajadores”, explicó la presidenta.

🏥 ❌ Tras el rechazo de los trabajadores del IMSS al aumento salarial que se les presentó, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se buscará una mejor propuesta, pero esta será “en el marco de lo posible”.



La mandataria subrayó que el resultado es muestra de que la… pic.twitter.com/hRvQpVunhV — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 15, 2026

El martes, Claudia Sheinbaum destacó que su gobierno no está “cruzado de brazos” ante las protestas del IMSS, pues, detalló, ha habido avances en su administración en materia de salud.

Enfatizó la construcción de 34 hospitales, la rehabilitación de 650 quirófanos y la adquisición de equipo, lo cual, aseguró, ha permitido el aumento de consultas generales en un 19 por ciento desde 2024 y de las de especialidad en un 36 por ciento, para el mismo periodo.

No obstante, Sheinbaum Pardo reconoció que hay tareas por concretar.

Trabajadores del IMSS convocan a nueva “mega marcha”

En tanto, los trabajadores del IMSS convocaron a una nueva “mega marcha” en la Ciudad de México para el 21 de octubre, después de una similar llevada a cabo el miércoles 14.

De acuerdo con Rafael Soto, enfermero del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y vocero del movimiento, los objetivos siguen siendo los mismos: mejoras salariales, mejores condiciones y la destitución de la dirigencia del SNTSS.

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