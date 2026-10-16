Reabren negociación con SNTSS; piden en Diputados partida extra de mil millones

Van por acuerdo "en el marco de lo posible" VAN POR ACUERDO “EN EL MARCO DE LO POSIBLE”

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) reabrieron este jueves la negociación salarial con la instalación de una mesa para construir una nueva propuesta, después de que la mayoría de participantes en la consulta del pasado miércoles rechazó el planteamiento inicial de un incremento global de 6.8 por ciento.

El director general del instituto, Zoé Robledo Aburto, confirmó por la tarde el inicio de las conversaciones, mientras trabajadores disidentes mantuvieron su exigencia de un aumento de 10 por ciento directo al salario y anunciaron otra movilización nacional para pedir también la salida del dirigente sindical, Rafael Olivos Hernández.

El Dato: De madrugada, el secretario general del SNTSS, Rafael Olivos, reconoció en un video, sin dar cifras, que la mayoría de los participantes en la consulta no avaló la propuesta.

La reapertura del diálogo ocurrió luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum instruyó revisar alternativas para beneficiar al personal, aunque advirtió que cualquier mejora deberá mantenerse “en el marco de lo posible”, de acuerdo con las posibilidades presupuestales del organismo.

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“Esta tarde instalamos la mesa de trabajo entre el IMSS y el SNTSS para construir una nueva propuesta de mejora salarial y de condiciones de trabajo para quienes sostienen todos los días a nuestra institución: sus trabajadoras y trabajadores”, publicó Robledo.

Hasta el cierre de esta edición ninguna de las representaciones había mencionado un porcentaje alternativo o posibles términos para considerar en la oferta que será elaborada. La propuesta rechazada contemplaba 2.9 por ciento al salario tabular y 3.9 por ciento en prestaciones, componentes que el IMSS y el sindicato presentaron como un incremento global de 6.8 por ciento.

Olivos reconoció que la mayoría de quienes participaron en la consulta del miércoles 14 de octubre decidió no aprobar el ofrecimiento y solicitó retomar las negociaciones con las autoridades del Seguro Social para revisar las condiciones económicas.

80 Por ciento de los trabajadores rechazó el alza sugerida

En su conferencia matutina de ayer, Sheinbaum sostuvo que el resultado mostró que los trabajadores pudieron expresar libremente su decisión.

“Había algunos que decían: ‘No, es que no va a ser democrática, ya viene amañada’. Pues no. Se abrió una votación libre, para aquellos que dicen que no hay democracia en el país. Fue una votación libre y los trabajadores mayoritariamente dijeron que el sindicato se siente nuevamente para una nueva propuesta. No se acepta este aumento salarial”, declaró.

La mandataria señaló que pidió a Robledo hacer una revaluación y planteó que la revisión no se limite al salario, sino que incluya otras condiciones en las que el personal desarrolla sus labores.

“Todo tiene que estar en el marco de lo posible, nadie está obligado a lo imposible. Entonces, lo posible que pueda ser con mayor beneficio para las y los trabajadores del IMSS. Y desde mi perspectiva, es evidentemente el salario, pero también otros temas de los que hemos hablado aquí, que es muy importante para las condiciones de trabajo de quienes nos cuidan”, expresó.

El director general del IMSS (al centro, de verde), ayer, con integrantes del SNTSS. ı Foto: Especial

Sheinbaum atribuyó a la reforma laboral impulsada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la posibilidad de que la base se pronuncie sobre los acuerdos de su representación sindical. Desde su perspectiva, la consulta permitió que el rechazo se tradujera en una revisión de la propuesta.

MARCHA EN PUERTA. En paralelo a las conversaciones institucionales, el Comité de Movilización Nacional de trabajadores del IMSS anunció que prepara una nueva marcha en la Ciudad de México. Rafael Soto, integrante del movimiento, adelantó a La Razón que buscarán realizarla en aproximadamente 15 días, aunque la fecha y los detalles logísticos siguen pendientes.

El representante explicó que se coordina con los comités de base que se conforman en unidades médicas del país y que próximamente ofrecerán una conferencia de prensa para informar sobre las siguientes acciones.

“Éste es el inicio… lo que queremos es la cabeza de Olivos y vamos nuevamente a salir a las calles en 15 días con otra mega movilización nacional hasta que caiga la cabeza del secretario general”, sostuvo.

Soto calificó el rechazo a la oferta como una victoria del movimiento, pero advirtió que sus objetivos van más allá de obtener un nuevo porcentaje de aumento. Los inconformes demandan convocar a un congreso extraordinario para revisar la representación sindical y renovar su conducción.

“Los resultados demuestran que el comité no nos representa. Pedimos un aumento del 10 por ciento directo al salario, regresamos a la mesa de negociación, pero ya no puede estar Rafael Olivos”, declaró.

El trabajador sostuvo que la revisión económica debe acompañarse de mejoras en el abasto de materiales e insumos médicos, entre ellos, jeringas, para que el personal pueda atender a los derechohabientes sin cubrir esos faltantes con recursos propios.

Los disidentes consideran insuficiente discutir únicamente las remuneraciones cuando persisten carencias para desarrollar sus funciones. Soto señaló además que el movimiento busca conservar una posición apartidista y que una eventual nueva dirigencia permanezca al margen de los partidos políticos.

La negociación se abre después de siete años consecutivos en los que los incrementos globales pactados entre el IMSS y el sindicato aumentaron gradualmente. De acuerdo con registros oficiales y sindicales, pasaron de 5.6 por ciento en 2019 a 5.7 en 2020 y 5.9 en 2021.

En 2022, el ajuste global alcanzó 7.5 por ciento; en 2023 fue de 7.8; en 2024 llegó a 8.0 y en 2025 se ubicó en 8.1 por ciento. La oferta de 6.8 por ciento sometida a consulta este año es menor a los incrementos pactados en los cuatro años anteriores y queda 1.3 puntos porcentuales por debajo del acuerdo de 2025.

El comparativo corresponde al tamaño de los aumentos anuales, considerando salario tabular y prestaciones; no implica una reducción de los sueldos. Además, el porcentaje de 2026 continúa sujeto a renegociación, por lo que todavía no constituye el ajuste definitivo que recibirán los trabajadores.

Con la mesa instalada, el IMSS y el sindicato deberán construir una alternativa frente al rechazo de la base, mientras los disidentes mantienen la presión para conseguir un incremento directo al salario y cambios en la representación gremial.

Diputados solicitan mil mdp más para el Seguro

| Por Claudia Arellano |

La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó su opinión al proyecto presupuestal de 2027 y solicitó mil millones de pesos adicionales para servicios de prestaciones sociales e infraestructura del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Durante la discusión, Patricia Mercado (MC) y Germán Martínez (PAN) plantearon atender las demandas laborales y las necesidades financieras del instituto, tras el rechazo a la oferta salarial.

Con 23 votos a favor y tres en contra, el órgano legislativo, presidido por el morenista Arturo Olivares Cerda, aprobó su opinión en sentido positivo sobre el el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el Ejercicio Fiscal 2027. Aunque respaldó en términos generales la propuesta del Ejecutivo federal, recomendó realizar ajustes para reforzar los recursos destinados a las instituciones de seguridad social.

El Dato: EL dirigente del PAN, Jorge Romero, acusó que las carencias de insumos e infraestructura reflejan el abandono del sistema de salud, tras las protestas en el IMSS.

El diputado Olivares Cerda dijo que se propone realizar la adecuación en las asignaciones presupuestarias a los recursos del Ramo 50, “Instituto Mexicano del Seguro Social”, por la cantidad de mil millones de pesos para servicios por prestaciones sociales e infraestructura para la asistencia y seguridad social.

El documento señala que, pese a que el proyecto presupuestal presenta una tendencia positiva en las asignaciones, tanto el IMSS como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) requieren recursos adicionales para mejorar las remuneraciones de su personal, fortalecer su infraestructura y elevar la calidad de la atención.

Por ello, además de los mil millones de pesos adicionales solicitados para el IMSS, la comisión propuso ajustes por 400 millones 644 mil 426 pesos para el ISSSTE, dirigidos a fortalecer la atención a personas con discapacidad y los servicios de las estancias de bienestar y desarrollo infantil.

Señaló que al Ramo 19 del PPEF 2027, “Aportaciones a la Seguridad Social”, se prevé una asignación presupuestal al Ramo 19, por un billón 661 mil siete millones 859 mil pesos, cifra superior en 119 mil 489 millones 165 millones 644 pesos al ejercicio fiscal anterior, lo que representa un incremento del 4.38 por ciento en términos reales.

La petición de recursos adicionales constituye una recomendación de la Comisión dentro del proceso de análisis presupuestal; no representa una ampliación ya autorizada. La decisión final sobre las asignaciones para el próximo ejercicio fiscal corresponderá a la Cámara de Diputados durante la aprobación del PEF 2027.

En su intervención, el panista Germán Martínez Cázares refirió que el gasto corriente en el IMSS es de una dimensión enorme, pero debe haber una proporción en cuanto a la infraestructura. Sobre los salarios en el instituto, resaltó que no es justo que un médico cubano gane más que un médico en las mismas circunstancias y condiciones de dicha institución.

La solicitud se presenta en medio de las inconformidades de trabajadores del Seguro Social, quienes han realizado movilizaciones para exigir mejores salarios, condiciones laborales adecuadas, abasto de insumos médicos y cambios en su representación sindical.

El conflicto salarial se intensificó luego de que la base trabajadora rechazó la propuesta de incremento global de 6.8 por ciento, integrada por un aumento de 2.9 por ciento al salario tabular y 3.9 por ciento en prestaciones.

Disidentes denuncian anomalías en consulta

| Por Claudia Arellano |

El Movimiento Nacional de Empleados de Base denunció restricciones a observadores, dudas sobre la identificación de votantes y presiones para aceptar el aumento. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) informó que la jornada transcurrió con normalidad y reportó la participación de 282 mil trabajadores hasta el único corte que realizó, a las 19:00 horas del miércoles, equivalente a cerca de 60 por ciento del padrón, sin que se actualizara el dato ni se dieran cifras definitivas del ejercicio.

El Movimiento Nacional de Empleados de Base del IMSS adelantó, de acuerdo con los reportes de sus observadores, que ganó la opción del “no” y denunció incidencias durante la jornada, entre ellas, restricciones a la presencia de observadores, cuestionamientos sobre la identificación de los votantes y desacuerdos por la grabación de los procedimientos en las casillas.

La consulta se llevó a cabo en 670 unidades electorales distribuidas en las 37 secciones sindicales del país, con un padrón de aproximadamente 476 mil 260 trabajadores en activo con derecho a votar.

De acuerdo con información proporcionada por la base trabajadora a La Razón, en un balance preliminar de casi un centenar de hospitales y clínicas, el movimiento disidente reportó 28 mil 400 votos por el rechazo y cuatro mil 350 por la aprobación de la propuesta. Estas cifras corresponden a un corte parcial difundido por los inconformes y no al cómputo nacional definitivo. Según otras fuentes, el resultado de la consulta habría sido de 80 por ciento de trabajadores que rechazaron el incremento,

Por separado, trabajadores inconformes acusaron a representantes sindicales de ejercer presiones para que la base aceptara el aumento. José Antonio Pérez, auxiliar de servicios generales en Michoacán, sostuvo que se difundieron mensajes que vinculaban un eventual rechazo con el inicio automático de una huelga sin pago de salarios.

En contraste, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral informó que se habían instalado todas las casillas y que la jornada transcurría con normalidad. Antes de la votación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social había anunciado el acompañamiento de verificadores para supervisar el cumplimiento de las disposiciones laborales.