Azucena Cisneros entrega 1,000 tarjetas de apoyo a universitarios de Ecatepec.

Con el propósito de que más jóvenes de Ecatepec cursen estudios de nivel superior y que el costo del transporte no los limite, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss entregó mil tarjetas a beneficiarios del programa “Universitarios en Movimiento por el Bienestar” de escuelas públicas y privadas.

En la explanada municipal, la alcaldesa reconoció que ir desde Ecatepec a la universidad es complicado debido a la distancia que tienen que recorrer para llegar a la escuela, por lo que las y los integrantes del Cabildo aprobaron un presupuesto para el programa de apoyo a los pasajes, a fin de que el gasto en transporte no sea una preocupación más para las familias.

El gobierno municipal entrega mil 250 pesos mensuales a los beneficiarios del programa “Universitarios en Movimiento por el Bienestar”, que se planea refrendar y ampliar el próximo año.

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Cisneros Coss subrayó que “lo mejor que les puede pasar, es la universidad. El hecho de que hayan llegado a la universidad es un acto heroico de ustedes y de sus padres o sus redes de apoyo. ¿Por qué?, porque las redes de apoyo no necesariamente son los papás, a veces es la tía, la hermana, el abuelo, la abuela. Es gracias a ellos”.

Verónica Alín de Jesús Herrera, estudiante de la Universidad del Valle de México (UVM), afirmó que “para nosotros los jóvenes recibir este tipo de ayuda significa mucho, porque representa una oportunidad para continuar con nuestros estudios, luchar por nuestros sueños y construir un mejor futuro. Sabemos que estudiar requiere esfuerzo, dedicación y sacrificios y contar con personas que confíen en nosotros nos motiva a seguir adelante”.

Alan Yahir López Morelos, de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) Campus Ecatepec, tras agradecer al gobierno municipal y a la alcaldesa por la tarjeta, dijo “sabemos que trasladarnos todos los días a la escuela cuesta dinero y muchas familias hacen un gran esfuerzo para poder cubrir estos gastos. Esta tarjeta nos ayuda a ahorrar en el pasaje y nos permite llegar a nuestras clases con mayor puntualidad sin preocuparnos tanto por el costo del transporte”.

Ana Gómez Cortés, de la colonia Ciudad Cuauhtémoc y madre de una hija universitaria, esta última alumna de la escuela Milenio en la carrera de Pedagogía, destacó que la tarjeta que entrega el gobierno municipal es un apoyo muy importante para su familia.

José Luis Morales, también de Ciudad Cuauhtémoc y abuelo de un alumno de la UNE que estudia la carrera de Enfermería, destacó que es un buen programa porque apoya a los jóvenes para que “no se desorienten en esta época (…), más que nada el beneficio para ellos, porque habemos muchos papás o abuelos que no tenemos la solvencia económica”.

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JVR