Aeroméxico regresa a Coahuila

Con el objetivo de fortalecer la conectividad aérea de uno de los principales centros industriales del país, Aeroméxico anunció que retomará sus vuelos directos entre la Ciudad de México y Saltillo, Coahuila, a partir del 18 de marzo de 2027, luego de ocho años de ausencia.

La aerolínea operará dos frecuencias diarias por sentido mediante aeronaves Embraer 190, con capacidad para 99 pasajeros, lo que facilitará los desplazamientos corporativos y comerciales hacia la región.

Cuitláhuac Gutiérrez, vicepresidente senior de Relaciones Institucionales, Gobierno e Industria de Aeroméxico, señaló que la ruta contribuirá a generar nuevas oportunidades y relaciones comerciales entre tres centros industriales: Torreón, Monterrey y Saltillo.

Con la reactivación del servicio, la compañía alcanzará una oferta superior a cinco mil asientos semanales por sentido entre Coahuila y la capital del país, considerando sus operaciones hacia Torreón. Además, los pasajeros de Saltillo podrán conectar con la red de destinos de la aerolínea desde el AICM.