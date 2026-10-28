Con dos frecuencias diarias

Aeroméxico regresa a Coahuila

Aeroméxico retomará en marzo de 2027 sus vuelos directos entre CDMX y Saltillo

Incidente ocurrió en un vuelo de Aeroméxico.
Incidente ocurrió en un vuelo de Aeroméxico. Foto: Flickr
Por:
La Razón Online

Con el objetivo de fortalecer la conectividad aérea de uno de los principales centros industriales del país, Aeroméxico anunció que retomará sus vuelos directos entre la Ciudad de México y Saltillo, Coahuila, a partir del 18 de marzo de 2027, luego de ocho años de ausencia.

La aerolínea operará dos frecuencias diarias por sentido mediante aeronaves Embraer 190, con capacidad para 99 pasajeros, lo que facilitará los desplazamientos corporativos y comerciales hacia la región.

Cuitláhuac Gutiérrez, vicepresidente senior de Relaciones Institucionales, Gobierno e Industria de Aeroméxico, señaló que la ruta contribuirá a generar nuevas oportunidades y relaciones comerciales entre tres centros industriales: Torreón, Monterrey y Saltillo.

TE RECOMENDAMOS:
Exportaciones mexicanas crecen 30.4% a tasa anual, informó el INEGI.
De acuerdo con el INEGI

Exportaciones crecen 30.4% en los primeros nueve meses de 2026

Con la reactivación del servicio, la compañía alcanzará una oferta superior a cinco mil asientos semanales por sentido entre Coahuila y la capital del país, considerando sus operaciones hacia Torreón. Además, los pasajeros de Saltillo podrán conectar con la red de destinos de la aerolínea desde el AICM.

TE RECOMENDAMOS:
La promoción de las tradiciones populares y el impulso al turismo del municipio fueron representados a nombre de la alcaldesa Ariadna Ayala.
Arte de Ariadna Ayala

Catrina monumental de Puebla engalana el AIFA este Día de Muertos


Google Reviews