Cae en 9 meses robo a vehículos de carga 21%

El robo al autotransporte acumuló tres mil 646 denuncias durante los primeros nueve meses de 2026, mientras las organizaciones del sector mantienen reclamos por extorsiones, secuestros y agresiones contra los operadores en las carreteras del país, pese a que las estadísticas oficiales registran una caída de 21 por ciento en este delito respecto al mismo periodo de 2025.

La inconformidad llevó el lunes pasado a que transportistas de distintas regiones realizaran protestas en 19 entidades del país. Hasta las 9:30 de la mañana, la Secretaría de Gobernación (Segob) contabilizó 38 puntos de manifestación, con la participación de 858 personas y 691 vehículos, principalmente en Veracruz, Estado de México, Nuevo León y Tlaxcala.

De acuerdo con un análisis elaborado a partir de las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y septiembre se presentaron tres mil 646 denuncias por robo a transportistas. Sólo en el último mes, las autoridades registraron 414 casos, equivalentes a casi 14 diarios.

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El Dato: Las principales categorías robadas en 2025 fueron alimentos y bebidas, construcción e industrial, autos y partes, misceláneos y combustible, según la empresa Overhaul.

El comandante de la Guardia Nacional (GN), Guillermo Briseño Lobera, presentó en agosto otro balance sobre la seguridad carretera. Durante el primer semestre de 2026, el organismo contabilizó dos mil 519 robos al autotransporte de carga, una disminución de 19.41 por ciento frente a los primeros seis meses del año anterior, equivalente a 607 delitos menos.

A nivel nacional, las fiscalías estatales registraron ocho mil 80 carpetas de investigación por extorsión entre enero y septiembre, mientras que el secuestro acumuló 298 expedientes durante el mismo periodo, de acuerdo con estadísticas del SESNSP. Ambas cifras incluyen delitos denunciados en distintos ámbitos del país, sin precisar cuántos ocurrieron en carreteras federales o tuvieron como víctimas a operadores de carga.

Los registros sobre robo al autotransporte también corresponden a periodos diferentes, por lo que no deben sumarse ni permiten establecer qué proporción de los delitos ocurrió exclusivamente en vías de jurisdicción federal.

Uno de los corredores donde las autoridades mantienen acciones contra el robo de mercancías es la autopista México-Orizaba. En Puebla, la Secretaría de Seguridad Pública estatal documentó 184 reportes al número de emergencias 911 entre enero y julio, únicamente en el tramo Amozoc-Esperanza, frente a 632 casos durante todo 2025.

Las denuncias de los empresarios también alcanzan a integrantes de corporaciones de seguridad. En Tabasco, Leonel Álvarez Cid, representante de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), señaló que empresas dedicadas al traslado de hidrocarburos documentaron al menos 50 presuntos casos de extorsión por parte de agentes de distintas instituciones, principalmente en la zona de La Venta, municipio de Huimanguillo.

El secuestro también aparece en las investigaciones federales sobre grupos dedicados al robo de mercancías. En septiembre, el Gabinete de Seguridad informó sobre la detención de 10 personas vinculadas con una organización que operaba en el corredor Puebla-Veracruz, particularmente en la carretera federal 150-D.

La operación también permitió detener a funcionarios municipales de Esperanza, Puebla. Las autoridades atribuyeron a la organización denominada Los Zúñiga actividades relacionadas con el robo de camiones, extorsiones, secuestros y privaciones ilegales de la libertad. La investigación permitió identificar inmuebles y vehículos presuntamente utilizados para cometer esos delitos.

Para enfrentar los asaltos, la GN mantiene la estrategia Balam en 12 entidades y el Plan Cero Robos en corredores como México-Querétaro, México-Puebla y Mazatlán-Culiacán. Los operativos incluyen patrullajes, vigilancia y acompañamiento a convoyes de transporte de carga.

Las organizaciones transportistas también reclaman mejores condiciones fiscales y operativas, entre ellas la revisión de disposiciones relacionadas con el pago de peajes. La Segob aseguró que mantiene abiertos los canales de diálogo para atender las demandas del sector y alcanzar acuerdos que permitan evitar mayores afectaciones a la circulación.

En materia de seguridad, el Gobierno federal informó el pasado 13 de octubre sobre 13 cateos en Michoacán y San Luis Potosí contra grupos relacionados con el robo al autotransporte. Hubo 19 detenidos y se aseguraron mil 500 antenas inhibidoras de señal, equipos que las organizaciones criminales presuntamente utilizaban para impedir la localización de los vehículos después de interceptarlos.

Rutas violentas

Tramos carreteros más peligrosos

57D México–Querétaro

57 Querétaro–San Luis Potosí

150D Puebla–Córdoba

57 SLP–Matehuala

45D Querétaro–Irapuato

150D México–Puebla

85 México–Pachuca

40D Arco Norte (Libramiento Norte de la Ciudad de México)

80 Lagos de Moreno–Guadalajara

15D Maravatío–Zapotlanejo

54D Manzanillo–Guadalajara

Frustran atraco en Celaya; un muerto

Agentes federales y estatales frustraron un presunto robo a transporte de carga en Celaya, Guanajuato, donde sujetos armados atacaron al personal de seguridad. Uno de los agresores murió durante el enfrentamiento; otro resultó herido y logró escapar, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El operativo se dio sobre la carretera Salvatierra-Celaya, a la altura de la comunidad de Ojo Seco, cuando los elementos realizaban recorridos de vigilancia y detectaron a varias personas que trasladaban mercancía de un camión. Ante la sospecha de un posible delito, los uniformados se aproximaron para verificar la situación.

Durante la intervención, sujetos que viajaban en una camioneta abrieron fuego contra los agentes, quienes repelieron el ataque. Las autoridades aseguraron tres teléfonos, un inhibidor de señal y el vehículo de carga.

García Harfuch sostuvo que el operativo responde a la estrategia para combatir a las organizaciones criminales que operan en las carreteras y se dedican al robo de transporte de carga.

El secretario también reconoció la actuación de los elementos federales que enfrentaron el ataque y agradeció a la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, el apoyo que brindó al personal de seguridad, así como la coordinación entre las instituciones para proteger a transportistas y usuarios de las carreteras.

Elizabeth Hernández