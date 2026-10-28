La exreina de belleza Ariadna Gutiérrez, de 32 años, celebró su matrimonio en una lujosa ceremonia secreta en el corazón de la ciudad caribeña de Cartagena, Colombia, este fin de semana.

La modelo se casó con un empresario neerlandés 20 años mayor que ella, y circulan pocas imágenes de la boda pues fue resguardada por estrictos protocolos de seguridad. En La Razón te contamos quién es el esposo de la modelo colombiana y a qué se dedica.

¿Quién es el esposo de Ariadna Gutiérrez y a qué se dedica?

El esposo de la exreina de belleza Ariadna Gutiérrez, es el empresario neerlandés Guus Franke. El multimillonario de 52 años trabaja en los sectores financiero, tecnológico y de inversiones.

Franke asumió el cargo de director ejecutivo de Atlantic International Corp. durante el año 2026. Asimismo, el empresario mantiene vínculos laborales con Circle8 Group.

Guus Franke, esposo de Ariadna Gutiérrez ı Foto: X @Dew5_

¿Cómo fue la boda de Ariadna Gutiérrez?

Ariadna Gutiérrez y el empresario neerlandés Guus Franke se casaron en la Catedral de Santa Catalina de Alejandría en Cartagena, Colombia, este 24 de octubre.

La pareja organizó fuertes protocolos de seguridad alrededor del templo religioso, por lo que los fans de la modelo no pudieron acercarse mucho a la iglesia, aunque ella los saludó antes de entrar a la ceremonia.

Ariadna Gutiérrez lució un elegante vestido blanco diseñado por Stéphane Rolland lleno de encaje. Los asistentes aplaudieron la llegada de la Señorita Colombia 2014 al recinto. También el empresario saludó efusivamente a la multitud al finalizar el evento.

Entre los invitados especiales a la celebración resaltó el empresario Raimundo Angulo, pero no se observaron a otras modelos, músicos o actrices colombianas llegar a la fiesta.

Los fans de Ariadna Gutiérrez ya sospechaban que pronto se casaría la modelo, pues fue fotografiada durante la Semana de la Moda de París luciendo un llamativo anillo en su mano izquierda.

Ariadna Gutiérrez no es boba… se casó con Guss Franke, un importante empresario, casi 20 años mayor que ella, cuyo poder reside en el sector de fusiones y adquisiciones corporativas.



Franke controla un conglomerado que gestiona más de 1.4 mil millones de euros en ingresos y es… — Chibcholandia | Realismo Criollo (@chibcholandia) October 25, 2026

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