Así fue el emotivo recibimiento a Memo Ochoa en su homenaje en el América vs Pachuca (VIDEO)

Memo Ochoa recibió un emotivo homenaje de parte de la afición del América previo al juego ante Pachuca.

La afición del América se entregó por completo a Memo Ochoa en el homenaje que el equipo de Coapa le dedicó al legendario exportero tapatío, leyenda de las Águilas y de la Selección Mexicana que puso fin a su carrera tras el Mundial 2026, previo al juego de la Jornada 14 de la Liga MX ante el Pachuca., El excancerbero lanzó la moneda en el volado previo al cotejo.

Se trató de un momento más que significativo y emotivo para Ochoa Magaña y la hinchada azulcrema, pues el mítico excancerbero comenzó su exitosa trayectoria de poco más de dos décadas precisamente con los capitalinos el 15 de febrero de 2004, justamente en el Coloso de Santa Úrsula.

Que buen homenaje le hicieron a Memo Ochoa, para mi el mejor portero en la historia de nuestro país.



Una leyenda 🇲🇽 pic.twitter.com/Mh5FdMwps3 — Mike (@BlueCFM_) October 26, 2026

El América quiso reconocer el legado y la carrera de Memo Ochoa en los instantes previos al cotejo de la Jornada 14 del Apertura 2026 contra el Pachuca. El jalisciense se tomó la foto del recuerdo con los capitanes Henry Martín (América) y Carlos Moreno (Tuzos).

Memo Ochoa sale en la foto del América

Memo Ochoa formó parte de la foto del América en los minutos previos al silbatazo inicial del partido contra el Pachuca.

El exportero salió en la instantánea a un lado de Luis Ángel Malagón, el guardameta titular del equipo azulcrema.

EVG