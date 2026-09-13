Andrea Kimi Antonelli, con 20 años, es el primer ganador del Gran Premio de España en Madring

Andrea Kimi Antonelli quedará para la historia del circuito de Madring al ser el primer piloto en ganar en la ciudad de Madrid en este nuevo trazado que llegó a la Fórmula 1 en 2026 y que se disputará hasta el 2035. El italiano es el primero en levantar un trofeo en este recinto.

El piloto italiano ganó su octava carrera en la capital de España que recibió a la Fórmula 1 por primera vez en la historia. A pesar de que se especulaba que iba a ser una carrera complicada por el trazado, la carrera se llevó sin complicaciones y cabe recalcarlo, sin ningún incidente con los pilotos.

¿Cuántas victorias tiene Andrea Kimi Antonelli en la Fórmula 1?

Antes de arrancar la temporada 2026 de la Fórmula 1, Andrea Kimi Antonelli no tenía ni una victoria dentro de la máxima categoría del automovilismo, es por eso que este año ha sido el mejor para el italiano.

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El joven piloto de 20 años lleva ocho victorias en su historia en la Fórmula 1, todas en esta campaña que está en la recta final para conocer al campeón. Andrea Kimi Antonelli ha ganado en China, Japón, Miami, Canadá, Mónaco, Bélgica, Italia y España.

El volante de Mercedes aún tiene oportunidad de aumentar su récord de victorias en la temporada, ya que aún quedan nueve paradas en la temporada y el nivel del italiano está siendo apabullante sobre los demás pilotos que en cada carrera buscan que el joven de Mercedes no termine en el primer puesto.

Onto the podium for our Top Three in Madrid! 🏆



1. Antonelli 🇮🇹

2. Verstappen 🇳🇱

3. Norris 🇬🇧#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/4LbpL0BCW0 — Formula 1 (@F1) September 13, 2026

¿Cuántos puntos tiene Andrea Kimi Antonelli en el campeonato?

Andrea Kimi Antonelli sigue aumentando su ventaja en el Campeonato de Pilotos y tras su victoria en el Gran Premio de España el volante de Mercedes llegó a 292 puntos en la contienda para encaminarse a levantar el título por primera vez en su historia como corredor.

De momento, solo nueve pilotos siguen en la contienda por el trofeo de la Fórmula 1, que son Andrea Kimi Antonelli, George Russell, Lewis Hamilton, Lando Norris, Charles Leclerc, Max Verstappen, Oscar Piastri, Isack Hadjar y Liam Lawson.

Sin embargo, conforme vayan pasando las carreras y si Andrea Kimi Antonelli sigue ganando en la temporada, ese número se irá reduciendo y el italiano podría cantar victoria antes de llegar al final de la temporada.

DCO