Checo Pérez afirma que fue “increíble” volver a correr el Gran Premio de México frente a su gente

Checo Pérez en el GP de México 2026, el primero que corre con Cadillac

Checo Pérez no tuvo miedo al momento de la primera largada en el Gran Premio de México, con tal de ver a su gente animada durante la carrera. El volante mexicano, tras finalizar la competencia, afirmó que fue increíble volver a correr en casa.

“Fue increíble volver a vivir el Gran Premio de México, fue un momento especial, lo extrañe mucho el año pasado y volverlo a estar aquí delante de mi gente fue muy especial”, afirmó el jalisciense.

This is it. Today, Checo Perez is set to make his 300th Grand Prix start, becoming just the seventh driver to achieve the feat in F1 💪 pic.twitter.com/L4ApW48px3 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) November 1, 2026

Sergio Pérez arrancó el GP de México desde las últimas posiciones de la parrilla, pero un grandioso trabajo en cuanto se apagó el semáforo, puso al mexicano en la decimotercera posición, un momento que ilusionó a la afición azteca al pensar por un momento que podría pelear por los puntos en la capital.

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El volante de Cadillac afirmó que su primera parada en pits mermó muchísimo su rendimiento sobre el asfalto, pues mandó al mexicano hasta la posición 19 y tuvo que remar contracorriente para poder recuperar los lugares que dejó ir en el ecuador de la competencia.

Más de 400 mil aficionados se dieron cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez para ver la carrera del fin de semana, pero estos números no hubieran sido posibles sin el mexicano, que con su regreso a la máxima categoría del automovilismo, volvió a encender la pasión entre los fans del país.

Final results. pic.twitter.com/iIv2z36QKq — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) November 1, 2026

Checo agradece apoyo de los fans en el GP de México

Aunque no fue su mejor resultado en la temporada, Sergio Pérez seguirá trabajando junto a los ingenieros de Cadillac para mejorar su monoplaza de cara a la siguiente temporada, en la que buscarán sumar sus primeros puntos en la historia de la escudería.

El mexicano aún tiene algunos años más en la máxima categoría del automovilismo, pues de confirmó su extensión de contrato hasta 2029, aunque él mismo confirmó que este será el último acuerdo que tiene en la Fórmula 1, pues quiere pasar más tiempo con sus hijos alejado del asfalto.

“Tanto apoyo en las buenas y en las malas han estado conmigo, eso para mí es lo más importante y siempre se los voy a agradecer”, comentó Checo Pérez en el Estadio GNP mientras la afición coreaba su nombre.

dco