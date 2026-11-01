Entrenador del Necaxa explota contra su jugador, le grita y lo hace llorar en pleno juego (VIDEO)

Juan Reynoso hace llorar a su jugador en el partido ante Santos.

El Necaxa visitó a Santos en la Jornada 15 del Apertura 2026, pero los Rayos ya no tienen posibilidad de meterse a la Liguilla del futbol mexicano y los problemas dentro del vestuario ya se están viendo en el campo de juego.

Al minuto 60 de juego, Juan Reynoso tomó la decisión de sacar del partido a Juan Valencia, el jugador colombiano se sentó en la banca de los Rayos y ahí llegó el momento en el que su entrenador comenzó a gritarle. Valencia se puso la playera en la cara y después se le vio llorando tras lo ocurrido.

El Profe Reynoso regañó al delantero colombiano Juan Valencia por sus fallos en el partido y lo hizo llorar. pic.twitter.com/wrWEx0Iy1l — Gonzalo No. 1 (@Juampachabal03) November 2, 2026

Necaxa aún tiene dos partidos en el Apertura 2026

Necaxa ya no tiene nada que pelear en el Apertura 2026, pero los Rayos aún tienen dos compromisos pendientes antes de iniciar su preparación para el siguiente torneo que arranca a principios del 2027.

El equipo de Juan Reynoso deberán medirse ante dos escuadras que aún tienen posibilidades de entrar a la Fiesta Grande del futbol mexicano. Primero recibirán al Tijuana en el Estadio Victoria y cierran su participación en el torneo visitando al Querétaro.

El equipo de Aguascalientes es el segundo peor equipo del futbol mexicano en este semestre, después del Juárez. En 15 jornadas han conseguido solo 10 puntos y tienen una diferencia de goles de -12.

DCO