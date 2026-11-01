Cruz Azul vence al León en el Estadio Azteca y pueden terminar el torneo como líderes; resumen y goles

Cruz Azul sufrió en el primer tiempo, pero el equipo de Joel Huiqui logró recomponerse en la parte complementaria para llevarse la victoria ante el León por marcador de 2-1 y con ello tener la oportunidad de pelear por el liderato del Apertura 2026 ante el América.

El actual campeón del futbol mexicano fue el primero en avisar frente al marco rival. Gabriel Fernández, al minuto 12, apareció cerca de la portería de Óscar García para rematar de cabeza, aunque el guardameta mexicano se quedó con la esférica entre sus brazos.

Al 20′ de tiempo corrido, Óscar Garcia volvió a ser clave para mantener el cero en la portería de los Panzas Verdes. El cancerbero se lanzó a su costado derecho tras un remate de Gonzalo Piovi que tenía dirección a portería y casi se incrusta en un ángulo de la portería.

Andrés Montaño lo hace ver muy fácil… 🥶



Tremenda clase para cobrar desde los once pasos y abrir el marcador en la capital. 🎥@CruzAzul 1-0 @clubleonfc | 🚂 🆚 🦁#LaLigaDeLaAfición✨ | #J15 | #AP26 | #CAZLEO pic.twitter.com/SGhOv0Xhtd — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 2, 2026

La primera gran aparición de Kevin Mier en el compromiso llegó al 51′ de tiempo corrido, cuando Ismael Díaz quedó mano a mano ante el portero colombiano, pero el guardameta consiguió mandar fuera de su portería el disparo del ariete del León.

De tanto intentar, al minuto 55 llegó la gran oportunidad para el Cruz Azul. Charly Rodríguez recibió una falta dentro del área que tuvo que ser analizada por el árbitro central en el monitor del VAR, al final se marcó la pena máxima para los celestes y Andrés Montaño cambió el penalti por gol.

Montaño está en un gran momento con el Cruz Azul, en sus últimos cinco compromisos en la Liga MX lleva cinco goles y dos asistencias, siendo pieza clave para el equipo de Joel Huiqui para buscar el liderato del torneo regular.

La necesidad de buscar el empate generó espacios en la defensa del León, algo que aprovechó la Máquina para aumentar su ventaja en el compromiso. José Paradela tuvo dos fallas frente al marco de Óscar Garcia antes de mandar a guardar la esférica al minuto 72 de tiempo corrido.

El mediocampista argentino remató de volea cerca de la portería que defendía el Gato García y un desvío de un defensa del León ayudó al remate de Paradela a que terminará moviendo las redes rivales para aumentar la ventaja en el compromiso a 18 minutos del final.

De tener un encuentro muy trabado en el primer tiempo, en la parte complementaria el juego comenzó a abrirse con los dos goles del Cruz Azul. Después del gol de José Paradela, el guardameta del León volvió a aparecer dos veces más para evitar la goleada de los cementeros.

Un jalón dentro del área del Cruz Azul fue marcado como penalti para los visitantes, José Alvarado fue el encargado de convertir la pena máxima por gol para maquillar el marcador en el Coloso de Santa Úrsula, aunque el tiempo no le alcanzó al equipo de Javier Gandolfi para empatar el tablero.

El próximo encuentro del Cruz Azul en el torneo será el 7 de noviembre del 2026 cuando se enfrenten a Tigres en la cancha del Estadio Universitario en busca de su quinta victoria al hilo. Mientras que los Panzas Verdes se enfrentarán ante el Guadalajara en el Estadio León un día después.

DCO