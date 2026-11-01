La inesperada coincidencia entre Andrea Kimi Antonelli, México e Italia que muy pocos aficionados conocen

Andrea Kimi Antonelli se convirtió en el nuevo campeón de la Fórmula 1 después de terminar dentro del podio del Gran Premio de México y se convierte en el piloto más joven en levantar el cetro de la máxima categoría del automovilismo con 20 años.

El piloto italiano celebró con todo su equipo en el Autódromo Hermanos Rodríguez y Toto Wolff se vio muy contento durante la premiación al ver a su piloto coronarse en su segunda temporada dentro del Gran Circo, ya que el director ejecutivo fue el que confió en Kimi Antonelli desde que estaba en Fórmula 2.

KIMI ANTONELLI IS THE 2026 F1 WORLD CHAMPION!!! 🏆



The youngest to ever do it at 20 years and 68 days old!#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/AtRw2RZsg9 — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Esta es la coincidencia entre Andrea Kimi Antonelli, México e Italia

El Autódromo Hermanos Rodríguez será recordado por Andrea Kimi Antonelli por el resto de su carrera, ya que es el circuito donde se coronó campeón por primera vez en su carrera profesional dentro de la Fórmula 1.

La tremenda coincidencia que hay entre Andrea Kimi Antonelli, México e Italia, es que el piloto de Mercedes es nativo del país de la bota y los dos países tienen los mismos colores en sus banderas, verde, blanco y rojo.

Así que fue una inesperada coincidencia que el volante de 20 años se coronara en el país que su bandera tiene los mismos colores que el lábaro patrio de su país nativo, esto hace aún más especial la carrera histórica que consiguió Antonelli en México.

¿Cuántas fechas faltan para que la temporada de Fórmula 1 llegue a su fin?

Aunque Andrea Kimi Antonelli ya se convirtió en campeón de la Fórmula 1, la temporada del Gran Circo sigue su marcha y los pilotos deben de terminar las citas que quedan en el año.

Después del Gran Premio de México, los volantes viajarán a Brasil para disputar la carrera en Interlagos, uno de los circuitos más emblemáticos dentro de la máxima categoría del automovilismo.

Las últimas tres fechas del calendario serán en Las Vegas, Qatar y la campaña cierra en Abu Dabi, para que tiempo después la FIA le entregue el título de la Fórmula 1 a Andrea Kimi Antonelli.

DCO