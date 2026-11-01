Max Verstappen gana el Gran Premio de México; Checo Pérez termina en la posición 17

Max Verstappen consiguió su tercera victoria de la temporada en el Gran Premio de México y el piloto neerlandés aumenta su número de victorias en el Autódromo Hermanos Rodríguez a seis, para ser el piloto que más veces ha subido a lo más alto del podio en el país.

El italiano Kimi Antonelli se convirtió en el nuevo campeón de la Fórmula 1 luego de que terminó tercero en el Gran Premio de la Ciudad de México, cuyo vencedor fue el neerlandés Max Verstappen, quien por sexta vez en su carrera terminó en lo más alto del podio en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Checo Pérez tuvo un gran rendimiento en la carrera en casa y al inicio de la contienda realizo una gran largada y se metió entre los primeros 13 pilotos; sin embargo, una mala parada en pits mermó su ritmo sobre el asfalto y terminó en la decimoséptima posición de la parrilla.

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La contienda se detuvo en la vuelta 46 cuando Valtteri Bottas perdió el neumático izquierdo en la recta principal del recinto y se impactó en el muro de contención, por lo mismo apareció la bandera roja y la carrera se detuvo por varios minutos, mientras los oficiales de pista reparaban los daños.

La polémica se presentó desde el inicio de la carrera, cuando Charles Leclerc tomó el primer lugar de la parrilla en la curva 4 pasando por encima del pasto. El piloto monegasco no devolvió la posición y recibió una penalización de 5 segundos, aunque Lewis Hamilton y Max Verstappen pedían que debía de regresar la posición.

KIMI ANTONELLI IS THE 2026 F1 WORLD CHAMPION!!! 🏆



The youngest to ever do it at 20 years and 68 days old!#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/AtRw2RZsg9 — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

En la segunda parte de la carrera fue muy notorio el dominio que tuvo Max Verstappen en el Autódromo Hermanos Rodríguez, un circuito que es de los favoritos del neerlandés al tener 6 victorias en su historial.

Andrea Kimi Antonelli cruzó la meta en tercer puesto y el volante italiano no pudo contener las lágrimas de felicidad al saber que ya era campeón del mundo de la Fórmula 1. Arriba de los hombros de Verstappen y Hamilton fue como los dos volantes experimentados felicitaron al italiano por su primer cetro.

La Fórmula 1 se trasladará a Brasil el siguiente fin de semana para la vigésima fecha de la temporada. La carrera en Interlagos está programada para el domingo 8 de octubre en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

DCO