Tecatito y León, las sorpresas de Rafa Márquez

EL pasado 6 de octubre, Memo Ochoa recibió un homenaje en Los Ángeles y estuvo con Rafa Márquez.

México tendrá su primera gran prueba con Rafa Márquez al mando. El entrenador michoacano presentó su segunda convocatoria como estratega del Tricolor y no se tentó el corazón para realizar algunos cambios en el equipo y traer de vuelta a algunos jugadores que no vestían la camiseta de la escuadra nacional desde hace más de un año.

Los hombres que vuelven a una concentración de la Selección Mexicana son Kevin Álvarez de América, Jesús Orozco Chiquete de Cruz Azul, Rodrigo Huescas del Copenhague, Erick Sánchez, de las Águilas; Alexis Vega del Toluca y Jesús Tecatito Corona, quien no vestía la remera del Tricolor desde junio del 2022, cuando aún formaba parte de la escuadra del Sevilla de LaLiga de España, en aquella ocasión enfrentó a Uruguay y Ecuador.

El Tip: Rafa Márquez no suma ni una victoria desde que fue nombrado técnico de la Selección Mexicana. En cuatro compromisos tiene dos empates y dos descalabros.

Otros nombres que también se llevaron los reflectores fueron los de Andrés Montaño y Armando León, aunque el jugador del Cruz Azul ya tuvo su debut hace dos años, su inclusión en la lista muestra el grandioso nivel que atraviesa con La Máquina, mientras que Armando León se gana su lugar por su espectacular presente en la liga de Croacia con el NK Osijek, equipo con el que firmó en julio de este año.

A pesar de que realizó algunos cambios, hay otros que se mantienen de la convocatoria pasada. La portería se mantiene con Raúl Rangel, Óscar García y Alex Padilla, en la zona defensiva César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Mateo Chávez, Diego Campillo e Israel Reyes se mantienen en el proceso del Káiser.

El mediocampo sigue siendo de Erik Lira acompañado por Luis Romo, Gilberto Mora, Santiago Sandoval, Álvaro Fidalgo y Obed Vargas, mientras que en la delantera Roberto Alvarado, Santiago Gimenez, Armando González y el regreso de Julián Quiñones serán los encargados de marcar los goles del Tricolor.

México se enfrenta primero a Jamaica como visitante el 13 de noviembre y el 17 del mismo mes reciben a los Reggae Boyz en la cancha del Estadio BBVA.