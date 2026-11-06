México recibe su partido 35 de NBA en la historia

En 1992, la (NBA) decidió explorar nuevos mercados y trajo su franquicia a México, primero con partidos de pretemporada y tiempo después decidieron que algunos juegos de campaña regular se disputarán en suelo azteca. El compromiso entre los Nuggets y los Pacers de este 7 de noviembre marca la trigésimo quinta ocasión que la mejor liga de baloncesto visita el país para seguir enamorando a la afición al deporte ráfaga.

México es el país que más partidos de la NBA suma en la historia fuera de Estados Unidos y Canadá. El equipo de Denver visita por segunda ocasión el país, mientras que los de Indiana tendrán su primera experiencia en la ciudad.

El Dato: México vuelve a tener un representante dentro de la NBA con la llegada de Karim López a los Memphis Grizzlies para disputar la campaña 2025/2026.

Los ojos dentro del recinto estarán puestos en un jugador y es el tres veces ganador del premio MVP Nikola Jokic, quien es parte fundamental de los Nuggets y levantó el Larry O’Brien en 2023, además de convertirse en el primer jugador en liderar la liga en rebotes y asistencias por partido en una misma campaña el año pasado y este 2026 tiene la oportunidad de convertirse en el máximo líder histórico de triples-dobles.

El nombre más llamativo es el de Pascal Siakam, el alero de 32 años buscará, junto a su quinteta, darle su primera victoria a los Pacers en suelo mexicano. La estrella de Indiana, Tyrese Haliburton, se ausentará del encuentro por la lesión que viene arrastrando desde hace tiempo, una distensión en el isquiotibial.

6 Equipos no han disputado el partido en México

Hablando de historia, en 1992, cuando se disputó el primer compromiso de la NBA en México, los dos equipos elegidos fueron los Rockets y Mavericks, juego que se de terminó llevando el conjunto de Houston por marcador de 104-102 en la Ciudad de México. Los Rockets volvieron a pisar tierra azteca dos años consecutivos más, para otros dos partidos de exhibición, en 1993 perdieron ante los Knicks y en 1994 volvieron a sucumbir ahora a manos de los San Antonio Spurs.

El primer encuentro de temporada regular que se disputó en territorio mexicano ocurrió en 1997 cuando los Rockets derrotaron 108-106 a los Dallas Mavericks, después de eso se volvieron a disputar compromisos de exhibición hasta 2014, cuando se decidió que de ahí en adelante todos los partidos que se jugarán en México serían iniciando la campaña de la NBA.

Monterrey tiene la dicha de presumir encuentros de la mejor liga de baloncesto en territorio regiomontano. La ciudad al norte del país albergó los juegos de 2006 y 2009, que fueron entre Warriors vs. Nuggets y 76ers contra Suns.

El juego del 2025 invitó a los Pistons y Mavericks, encuentro que ganó el equipo de Detroit por marcador de 122-110.

El equipo que tiene más participaciones en el Mexico City Game son los Dallas Mavericks con ocho apariciones, de ahí le siguen los San Antonio Spurs con siete encuentros y la lista la completan los Phoenix Suns y los Houston Rockets con seis.

Nikola Jokic

Equipo: Nuggets

Edad: 31 años

Estatura: 2.11 m

Posición: Pívot

Pascal Siakam

Equipo: Pacers

Edad: 32 años

Estatura: 2.06 m

Posición: Ala/Pívot