CR7 deja el listón muy alto; dice adiós a selección lusa

CRISTIANO, en uno de los juegos del Mundial en julio

Cristiano Ronaldo anunció que no volverá a vestir la camiseta de Portugal, poniendo fin a una carrera que abarcó seis Copas del Mundo e incluyó un título europeo y el récord varonil de goles internacionales de todos los tiempos.

“Si alguna vez te hice feliz, si alguna de mis metas alguna vez te hizo abrazar a alguien, olvidar una preocupación o sentirte orgulloso, entonces todo valió la pena”, relató El Bicho en su carta.

CR7 celebra una de sus anotaciones en el pasado mundial. ı Foto: Mexsport

El anuncio pone fin de una laureada carrera que comenzó hace más de dos décadas, antes de la Euro de 2004, y terminó con su salida de la selección nacional tras distanciarse del técnico Jorge Jesus.

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“Para el pueblo portugués, ha llegado el día de devolver la camiseta número 7 de nuestra selección nacional”, dijo el delantero de 41 años, en un largo mensaje en video en redes sociales. “Nunca sentí que me perteneciera sólo a mí, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, defenderla y llevarla conmigo a estadios de todo el mundo”.

En un emotivo clip reconoció y agradeció por todo lo que vivió con la selección. “No fue una decisión fácil porque algunas decisiones no se toman sólo con la mente”. Foto|Captura de video

Cristiano Ronaldo seguirá jugando a nivel de clubes, etapa que se espera que concluya al final de esta temporada con el Al Nassr de Arabia Saudita.

Está en busca del gol mil en su carrera y hasta el momento suma 985. De ésos, un récord de 146 goles fueron anotados en 234 partidos con Portugal.

Se convirtió en el único jugador en anotar en seis mundiales. ı Foto: AP

Mientras su eterno rival, Lionel Messi, terminó su carrera con Argentina tras un partido de despedida muy esperado el mes pasado, la última aparición de Cristiano Ronaldo con Portugal acabó siendo el 24 de septiembre, la victoria 1-0 frente a Gales en la Liga de Naciones.

Cristiano se cargó a su selección contra España y empató 3-3 en Rusia 2018. ı Foto: AP

Jesus lo dejó en el banquillo el siguiente partido y dijo que no planeaba ponerlo como titular en el próximo, por lo que el astro decidió abandonar la concentración. Más tarde, dijo que el jugador sería bienvenido de nuevo y que la decisión de regresar dependía de él.

El bicho fue consolado por Scolari tras perder la Euro 2004. ı Foto: AP

La federación portuguesa de futbol hizo público un comunicado en el que expresó “profunda gratitud e inmensa admiración” por el servicio de Ronaldo al país.

“Cristiano ha elevado el perfil de Portugal e inspirado a generaciones de jóvenes que sueñan con seguir sus pasos”, dijo.

Portugal venció a Francia y logró su primer título, de la Euro, en 2026. ı Foto: AP

Además, tiene la intención de organizarle un homenaje “en el que los aficionadosy el país puedan aplaudir y celebrar a un jugador que nos ha dado tanto”.

Antes de que Cristiano debutara con Portugal al reemplazar a Luís Figo en un amistoso de 2003 contra Kazajistán, nunca habían ganado trofeos importantes.

En 2019, El Comandante ganó su primera Nations League. La segunda fue en 2025. ı Foto: AP

“A lo largo de toda mi carrera con la selección, siempre me exigí más allá de mis límites. Quería ganar. Ser el mejor. Hacer historia”, declaró Cristiano.

“Siempre me exigí al máximo. Creí que podíamos llegar más lejos. Y lo di todo por esta camiseta”, agregó.

Portugal apenas se clasificó tres veces al Mundial antes de la era Cristiano. Bajo su liderazgo, se clasificó en todas.