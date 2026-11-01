¡Histórico! Kimi Antonelli se convierte en el campeón más joven en la Fórmula 1 y lo consigue en México

Kimi Antonelli se convirtió en el volante de menor edad en coronarse en la Fórmula 1.

Con 20 años de edad, el italiano Kimi Antonelli se convirtió en el piloto más joven en proclamarse campeón de Fórmula 1 (F1) en la historia del serial. El volante de Mercedes lo consiguió en el Gran Premio de la Ciudad de México, en el que terminó en el tercer puesto. Le bastaban solamente dos puntos, acabar noveno, para consumar el objetivo.

El originario de Bolonia se coronó en la categoría reina del deporte motor en apenas su segunda campaña. Dejó atrás al alemán Sebastian Vettel, quien en la campaña de 2010 había alzado el trofeo de monarca a la edad de 23 años. Poco más de tres lustros duró la marca del tetracampeón del orbe.

KIMI ANTONELLI IS THE 2026 F1 WORLD CHAMPION!!! 🏆



The youngest to ever do it at 20 years and 68 days old!#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/AtRw2RZsg9 — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Kimi Antonelli largó desde la cuarta posición en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que por decimoprimera vez fue sede del Gran Premio de la Ciudad de México desde que la Fórmula 1 regresó al país en 2015.

Exponencial crecimiento de Kimi Antonelli en la F1

El italiano Kimi Antonelli ha tenido un brutal desarrollo y crecimiento como piloto de Fórmula 1, pues la de este 2026 es su segunda campaña en el Gran Circo y logró coronarse a falta de cuatro fechas para que culmine la temporada.

El volante de Mercedes dio muestras de su potencial en 2025, su primer año en el serial, a pesar de que acabó séptimo de la clasificación con tres podios.

Este 2026, el dos veces campeón de Europa en karting demostró que está hecho para cosas grandiosas en la Fórmula 1, pues desde el arranque de la campaña marcó el ritmo de la misma.

Kimi Antonelli rompe racha sin italianos campeones de F1

Con su coronación en la Fórmula 1 en la celebración del Gran Premio de México, Kimi Antonelli puso fin a una sequía de 73 años sin que un italiano se coronara en el Gran Circo.

El volante más reciente del país de la bota que había alzado el trofeo de campeón era Alberto Ascari en 1953, cuando consumó su bicampeonato con Ferrari. Poco antes, en 1950, Giuseppe ‘Nino’ Farina tuvo el honor de ser el primer nacido en Italia en alzar el trofeo.

EVG