¡Luto en el futbol! Muere futbolista profesional de 18 años al colapsar en pleno partido

El futbolista Santiago Castrillón murió tras sufrir un colapso en un partido en Colombia.

Santiago Castrillón, futbolista de 18 años de edad, murió a causa de un colapso durante un partido entre Millonarios FC, equipo en el que jugaba, y el Independiente Santa Fe, en Bogotá, esto durante un encuentro correspondiente al Torneo Nacional Sub-20 en el balompié de Colombia.

El joven jugador se desplomó mientras se llevaba a cabo el duelo. El cuerpo médico de Millonarios FC ingresó a la cancha para atenderlo y posteriormente trasladarlo en ambulancia a un hospital de la capital colombiana.

Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub20.



Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad… pic.twitter.com/dmWiJNUNMw — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 23, 2026

Santiago Castrillón fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde el mediocampista ofensivo estuvo bajo atención personalizada del área cardiovascular. Sin embargo, y pese a los esfuerzos realizados, el joven futbolista murió un día después de haberse desplomado en pleno partido.

Millonarios FC lamenta muerte de su joven futbolista

Millonarios FC externó su pesar por la inesperada muerte de Santiago Castrillón, a quien definió como un su amigo y como alguien que siempre contagió su alegría al resto de sus compañeros en el club.

“Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo. (El futbol) Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros”, resaltó el equipo colombiano en un mensaje después de conocerse esta lamentable noticia.

Por su parte, el experimentado delantero Radamel Falcao García, capitán de Millonarios FC, envió un mensaje solidario en este momento tan complicado para los familiares de Santiago Castrillón.

Hoy nos embarga una profunda tristeza. Se nos va un compañero lleno de sueños, de talento inigualable y con un futuro brillante por delante.



Lo despedimos con el corazón partido, pero también con la firme promesa de seguir luchando por aquello que tanto anhelaba.



Acompañamos a… pic.twitter.com/rgrHHWwMgE — Radamel Falcao (@FALCAO) March 23, 2026

“Lo despedimos con el corazón partido, pero también con la firme promesa de seguir luchando por aquello que tanto anhelaba”, subrayó el capitán de Millonarios FC.

Muere una promesa del futbol colombiano

Con apenas 18 años de edad, Santiago Castrillón era una de las jóvenes promesas del futbol colombiano. La federación de balompié del país sudamericano indicó que el jugador había sido convocado recientemente a la selección Sub-19.

César Torres, director técnico de la Sub-19 de Colombia, resaltó el compromiso y entrega dentro de la cancha del jugador que se desempeñaba como mediocampista ofensivo.

“Santiago será recordado por su pasión por el futbol, su entrega en cada oportunidad y la alegría con la que vivía el juego”, enfatizó la Federación Colombiana de Futbol respecto a Santiago Castrillón.

EVG